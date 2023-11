หนุ่มดอยเต่าเข่าทรุด นึกว่าถูกรางวัลที่ 1 สุดท้าย 2 เลขท้ายสลับกัน อดเป็นเศรษฐี 30 ล้าน

วันที่ 1 พ.ย.2566 ผู้สื่อข่าวรายงาน หลังออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 1 พ.ย.2566 โดยรางวัลที่ 1 ได้แก่หมายเลข 743951 เลขหน้า 3 ตัว 913 335 เลขท้าย 3 ตัว 019 349 ส่วนเลขท้าย 2 ตัว 63 โดยที่ตลาดวโรรส หรือ กาดหลวง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ กลุ่มพ่อค้า-แม่ค้าในตลาด พากันฮือฮาและเสียดายแทนนายโจ้ อายุ 30 ปี หนุ่มขายเสื้อผ้า ชาวอ.ดอยเต่า เมื่อชวดรางวัลที่ 1 เฉียดรวย 30 ล้านไปแบบเฉียดฉิว เมื่อเจ้าตัวซื้อลอตเตอรี่ชุดใหญ่ 5 ใบ หมายเลข 743915 ซึ่งเลขท้าย 2 ตัวสลับที่กันเท่านั้น

นายโจ้ เปิดเผยในสภาพยังตื่นเต้นไม่หาย ว่าซื้อลอตเตอรี่ชุดใหญ่ 5 ใบจากพ่อค้าขาประจำที่นำมาขายให้ หลังออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลวันนี้ เห็นเลขรางวัลที่ 1 ยังนึกว่าตัวเองถูกรางวัลที่ 1 เข้าแล้วทำเอาหัวใจเต้นระทึก แต่เมื่อนำลอตเตอรี่ออกมาตรวจ ปรากฎว่าลมแทบจับ เลขท้าย 51 ของรางวัลที่ สลับกับเลขท้าย 15 ของลอตเตอรี่ตัวเอง ชวดเงิน 30 ล้านไปเฉยเลย

