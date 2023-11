หนุ่มทุ่งทอง กาญจน์ วัย 43 บ่นอยากตาย ใช้ปินฉมวกยิงปลายิงตัวเองดับอนาถคากระท่อม คาดโรคซึมเศร้าถามหา

เบื้องต้นจากการสอบสวนปากคำพ่อผู้ตายทราบว่า ก่อนเกิดเหตุเวลาประมาณ 19 น. นายโยทัน ลูกชายได้มาหาตนที่บ้านซึ่งปลูกกระท่อมอยู่ใกล้กัน โดยในมือถือปืนยิงดัดแปลงใส่ลูกฉมวกใช้สำหรับยิงปลามาด้วย พอมาถึง ผู้ตายก็บอกขอร้องให้ตนใช้ปืนฉมวกดัดแปลงยิงปลายิงตัวเองที ตนจึงว่า ปฎิเสธไป ตนบอกว่า ถ้าพ่อยิงบ้านะสิถ้าพ่อยิง พ่อก็ติดคุกน่ะสิ ตนจึงถามลูกชายว่า เป็นอะไรทำไมถึงอยากให้พ่อยิง ลูกชายบอก ผมอยากตาย

จากนั้นลูกชายก็เดินกลับกระท่อมไป จนกระทั่งเวลา 20.00 น.ตนกำลังจะเข้านอนก็ได้ยินเสียงลูกชายนอนร้องโอดโอย ตนจึงรีบวิ่งไปดูก็พบว่า ลูกชายใช้ปืนฉมวกยิงปลาจ่อยิงตัวเองเสียชีวิตแล้ว จึงรีบโทรแจ้งผู้ใหญ่บ้านประสานให้ตำรวจทราบเรื่องดังกล่าว ส่วนสาหตุการที่ลูกชายคิดสั้นฆ่าตัวตาย คาดว่าน่าจะเกิดจากสาเหตุที่ลูกชายป่วยเป็นโรคซึมเศร้าอย่างแน่นอน ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงมอบร่างให้มูลนิธิฯ นำศพส่งแผนกนิติเวช รพ.

SIAMSPORT_NEWS: สมาคมฯ สั่งระงับการทำหน้าที่เชิ้ตดำเหยียดผิว ลั่นจัดการขั้นเด็ดขาดถ้าผิดจริงจากกรณีที่มีสื่อมวลชนนำเสนอข่าว อับดุลกอดีรี ฮามิต กองหน้าลูกครึ่งไทย-กานา วัย 22 ปี ของสโมสรปราจีนบุรี ซิตี้ โพสต์ข้อความบนสื่อโซเชียลมีเดียว่าถูกผู้ตัดสินเหยียดผิวในการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก 3

SIAMRATH_ONLINE: แม่ร่ำไห้ ลูกชายไปขายแรงงานมาสร้างบ้าน แต่กลับมาเป็นศพนครพนม แม่ร่ำไห้ รอรับศพลูกชาย น้องเป้า แรงงานไทย วัย 37 ปี กลับจากอิสราเอล ทำใจไม่ได้ ลูกชายผิดอะไรต้องทำร้ายถึงตาย ขอแม่ไปขายแรงงาน เกือบ 2 ปี แลกเงินสร้างฝัน ทำบ้านใหม่ให้แม่ สุดท้ายฝันสลาย ซ้ำร้ายกลับมาเป็นศพ วอนสานฝันให้ลูกชาย อยากได้ทุนส่งหลานสาวเรียนแพทย์ เป็นความหวังครอบครัว เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ จ.

CH7HD: ONE Championship : ตะวันฉาย พีเค.แสนชัย ลงนวมเสริมฟิต สินสมุทร กลิ่นมี ลุยศึก ONE Fight Night 16“สินสมุทร” สุดปลื้มใจได้น้องชายคนเก่ง “ตะวันฉาย” บุกถึงค่ายช่วยลงนวมทวนเชิงเสริมแกร่งให้ ก่อนมีคิวชกไฟต์สำคัญในศึก ONE Fight Night 16 “สินสมุทร กลิ่นมี” นักกีฬาขวัญใจชาวไทย วัย 28 ปี...

