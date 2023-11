ส่อง 'โครงการรถไฟความเร็วสูง' หลังมีทั้งเสียงหนุน-ค้าน สถานีอยุธยา

ล่าสุด สภาวันอาทิตย์ ได้จัดเสวนา “รถไฟจะไปอโยธยา” หาข้อยุติ โครงการรถไฟความเร็วสูงผ่านพื้นที่มรดกโลก(29 ตุลาคม 2566 ) ในงานเสวนาดังกล่าว มีทั้งผู้ที่เห็นด้วยกับโครงการรถไฟความเร็วสูงที่ต้องพาดผ่านพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และผู้ที่เห็นค้านโครงการรถไฟความเร็วสูงนี้

ฝ่ายที่เห็นด้วย ซึ่งมีทั้งคนในพื้นที่รวมอยู่ด้วยนั้น เห็นว่าโครงการนี้เป็นเมกกะโปรเจค ที่ควรจะเชื่อมต่อไปต่างประเทศ มีส่วนที่จะสร้างเศรษฐกิจ ให้เติบโตอย่างมาก เป็นผลดีในระยะยาว มากกว่าจะใช้แต่เพียงภายในประเทศ และ ที่ผ่านมาได้ผ่านการทำ EIA มาแล้ว

ซึ่งควรตรวจสอบให้ชัดเจนว่า เส้นทางที่จะก่อสร้าง มีส่วนที่ไปสร้างความเสียหาย ต่อ วัตถุโบราณที่มีคุณค่า ทั้งที่พบแล้ว และ ที่ยังไม่พบ อีกหรือไม่ ซึ่งผลของการทำแบบสำรวจ HIA (heritage impact assessment) จะแล้วเสร็จในเร็วๆนี้ ที่รัฐบาลเป็นเจ้าภาพให้มีการจัดทำตามขั้นตอนของ UNESCO ซึ่งคงจะได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนต่อไป ยังมองว่า อยากให้ทำประชาพิจารณ์เรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่ครั้งเดียวจบ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา...

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดก จากการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ณ กรุงคาร์เธจ ประเทศตูซิเนีย เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2534 โดยขอบเขตปัจจุบันของมรดกโลกอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยาที่ UNESCO รับรอง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560) จากข้อมูลในเว็บไซต์ของ UNESCO พบว่าวัดที่อยู่ในพื้นที่มรดกโลกได้แก่

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

KOM_CHAD_LUEK: ส่อง 4 ผีสาวหนังผี 'ร่างทรง แสงกระสือ สัปเหร่อ ธี่หยด' รับฮาโลวีน 2023ส่อง 4 ผีสาวชวนหลอน จากหนังผีสยองขวัญชื่อดัง 'อีมิ้ง ร่างทรง - สาย แสกระสือ - ผีใบข้าว สัปเหร่อ - อีแย้ม ธี่หยด' ต้อนรับวันฮาโลวีน 2023 เซฟไอเดียแต่งหลอนในคืนปล่อยผี

แหล่ง: Kom_chad_luek | อ่านเพิ่มเติม ⮕

POSTTODAY: 'ชัยชนะ'ค้านครอบครองยาบ้า10เม็ดผู้เสพหวั่นเป็นผู้ค้าในอนาคต'ชัยชนะ เดชเดโช' สส.นครศรีธรรมราช ประชาธิปัตย์ ค้าน รมว.สาธารณสุข นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว นโยบายเพิ่มการครอบครองยาบ้าเป็น 10 เม็ด เข้ารับการบำบัด อาจจะกลายเป็นผู้ค้าในอนาคต แนะเพิ่มความคุ้มครองเพื่อสาวให้ถึงตัวการใหญ่

แหล่ง: PostToday | อ่านเพิ่มเติม ⮕

MGRONLINELIVE: รถรับจ้างป่าตอง ค้าน เอกชน นำรถวิ่งให้บริการในพื้นที่ 40 บาท ตลอดสาย อ้างไม่ถามคนในพื้นที่ศูนย์ข่าวภูเก็ต - รถรับจ้างป่าตอง ยื่นหนังสือ นายกฯ ป่าตอง จี้ขนส่ง คัดค้าน บ.เอกชน นำรถเข้ามาวิ่ง รับ-ส่ง ผู้โดยสาร ราคา 40 บาท ตลอดสาย อ้างไม่ทำประชาพิจารณ์ ชี้ ทำให้รถติดหนัก และ กระทบผู้ประกอบการเดิมในพื้นที่

แหล่ง: MGROnlineLive | อ่านเพิ่มเติม ⮕

SIAMRATH_ONLINE: รู้ก่อนรวยก่อน ส่อง 5 หุ้น น่าสนใจ 01/11/66ส่องกล้องมองตลาดหุ้นไทยตัวไหนน่าลงทุนประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 โต๊ะเศรษฐกิจสยามรัฐอินไซด์

แหล่ง: siamrath_online | อ่านเพิ่มเติม ⮕

SIAMRATH_ONLINE: รู้ก่อนรวยก่อน ส่อง 5 หุ้น น่าสนใจ 02/11/66ส่องกล้องมองตลาดหุ้นไทยตัวไหนน่าลงทุนประจำวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 โต๊ะเศรษฐกิจสยามรัฐอินไซด์

แหล่ง: siamrath_online | อ่านเพิ่มเติม ⮕

EJANNEWS: ส่อง! สถิติหวย งวด 1 พ.ย. ย้อนหลัง 10 ปี มีเลขเด็ดเพียบติดตามข่าวอีจัน ข่าวเกาะติดกระแส ข่าวล่าสุด คลิปข่าวล่าสุด ข่าวร้อนล่าสุด อีจันบันเทิง อาชญากรรม คดีดัง สืบสวนสอบสวน ข่าววันนี้ ทันทุกเหตุการณ์ ทุกเรื่องเด่น ทุกประเด็นร้อน อัพเดทข่าวสด รู้ข่าวสารก่อนใคร ไม่พลาดทุกเรื่องราวที่

แหล่ง: EJanNews | อ่านเพิ่มเติม ⮕