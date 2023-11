ส่งออก ช็อก ! “สับปะรดภูแล” โดนจีนแบน ครั้งแรก

“ปกติประเทศไทยมีการส่งออกสับประรดทุกวัน แล้วพอเกิดปัญหาทำให้ส่งออกไม่ได้ สับปะรดต้องทะลักเข้าในประเทศ และจะกระทบกับคนที่มีอาชีพปอกสับปะรดในกลุ่มนี้หลายพันคนในอำเภอภูแล จังหวัดเชียงรายตกงาน เพราะจะเหลือคนที่ผลิตแค่ในประเทศเท่านั้น ก็มีปัญหาเพราะคนกินน้อยกว่าส่งออก”

นายสัญชัย กล่าวว่า การแก้ไขก็จะต้องรีบหามาตรการ และให้ค้นหาความจริงว่าจีนแบนด้วยเหตุผลอะไร และเร่งให้มีการเจรจา ต้องทำอย่างไร เพราะก่อนหน้านี้ทุเรียนแกะเนื้อผลสด ก็มีการแบนไปแล้ว เพราะถือว่าอยู่ในรูปอาหาร จึงทำให้สันนิษฐานที่ทำให้โดนแบน 1.อยู่ในหมวดอาหารหรือไม่ ต้องเปลี่ยนพิกัดอาหาร พอเข้าอาหาร ก็ต้องเข้าในเรื่องสุขอนามัย ซึ่งถ้าเป็นเรื่องอาหาร ไทยก็ยังไม่ได้รับการรับรองจากจีน 2.

"แต่ยังไม่ได้บทสรุปชัดเจนว่าเกิดจากสาเหตุอะไร ซึ่งได้สอบถามไปยังทูตเกษตร แต่ยังไม่ได้คำตอบเลย เมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้สงสัยว่ามีใครออกมาพูดกันบ้างหรือยังว่าจะหาแนวทางแก้ไขอย่างไร เพราะถ้ารอปล่อยเวลาไปแล้วสุดท้ายพ่อค้าก็จะตกเป็นจำเลยอีกเช่นเคยเวลามีปัญหา ไม่อยากให้เกิดซ้ำรอยเดิม" นายสัญชัย กล่าวย้ำในตอนท้าย

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

THANSETTAKIJ: PSP แตกไลน์ธุรกิจ ปั้น 2 แบรนด์ใหม่บุกตลาด B2C'PSP' แตกไลน์ธุรกิจ ต่อยอดผู้นำผลิตภัณฑ์หล่อลื่นครบวงจร ประเดิม 2 แบรนด์ใหม่ บุกตลาด B2C ครั้งแรก พร้อมเดินหน้าสู่ตลาดมูลค่าสูง สร้างการเติบโตและขยายฐานลูกค้า

แหล่ง: Thansettakij | อ่านเพิ่มเติม ⮕

POSTTODAY: Tesla พ้นข้อกล่าวหาระบบขับขี่อัตโนมัติทำคนขับเสียชีวิตTesla ชนะคดีในสหรัฐฯ ครั้งแรก จากข้อกล่าวหาว่าระบบ Autopilot หรือ ระบบผู้ช่วยคนขับแบบอัตโนมัติมีส่วนทำให้ผู้ขับขี่เสียชีวิต

แหล่ง: PostToday | อ่านเพิ่มเติม ⮕

KTNEWSONLINE: ส่งออก ‘ข้าว-มัน’ หดตัวหลังจีนลดนำเข้าศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า การที่จีนลดนำเข้าธัญพืชและพืชอาหารตามเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวช้า จะกดดันการส่งออกมันสำปะหลังและข้าวไทยไปจีนปีนี้หดตัวต่อเนื่องถึงปีหน้า

แหล่ง: ktnewsonline | อ่านเพิ่มเติม ⮕

PRACHACHAT: iberry Group เตรียมเปิดหน้าร้าน “เจริญแกง” ปักธง ดิ เอ็มสเฟียร์ 1 ธ.ค.นี้iberry Group เตรียมเปิดหน้าร้าน “เจริญแกง” ครั้งแรก ปักธง 'ดิ เอ็มสเฟียร์' ดีเดย์ 1 ธ.ค. 66 หลังขายผ่านระบบ Delivery มานานร่วม 4 ปี

แหล่ง: prachachat | อ่านเพิ่มเติม ⮕

KTNEWSONLINE: “คมนาคม” กางแผนโครงสร้างพื้นฐาน ย้ำเชื่อมั่นลงทุน“คมนาคม” เร่งขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานประเทศ ระบุเม็ดเงินลงทุนปี 66-67 ไม่ต่ำกว่า 3 แสนล้านทุกโครงการ พร้อมดันแลนด์บริดจ์ยุทธศาสตร์พลิกประเทศ ดึงระบบดิจิทัลสร้างความสะดวกให้ประชาชน มุ่งปรับปรุงคุณภาพและกระจายอำนาจงานบริการ

แหล่ง: ktnewsonline | อ่านเพิ่มเติม ⮕

KTNEWSONLINE: กรมการค้าภายในโชว์ความสำเร็จบริหารจัดการผลไม้ปี 66กรมการค้าภายใน ประเมินผลมาตรการบริหารจัดการผลไม้เชิงรุกปี 66 ประสบความสำเร็จตามเป้า เป็นปีทองผลไม้ทุเรียน มังคุด เงาะ มะม่วงน้ำดอกไม้ มะม่วงมัน สับปะรดภูแล ส้มโอทองดี และลำไย ราคาอยู่ในเกณฑ์ดี ส่วนปี 67 เตรียมมาตรการตามนโยบาย “ภูมิธรรม” ไว้ล่วงหน้าแล้ว...

แหล่ง: ktnewsonline | อ่านเพิ่มเติม ⮕