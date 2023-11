สุดสลด! สาวถ่ายคลิปเพื่อนจมน้ำ บอกปล่อยให้มันจมน้ำตาย แค่เรียกร้องความสนใจ สุดท้ายตายจริง

ซึ่งเป็นคลองชลประทานลึกประมาณ 3 เมตร ชุดค้นหาใต้น้ำอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูชัยนาท ได้ใช้เวลากว่า 2 ชั่วโมง ลงค้นหาจนพบร่างผู้เสียชีวิต ทราบชื่อ น.ส.สุรัตวดี อายุ 32 ปี ที่อยู่ตำบลเนินขาม อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท จากนั้น นำร่างส่งมอบญาติดำเนินการทางศาสนา ณ ที่พักสงฆ์ละหานใหญ่เจริญศรี (วัดห้วยตาสี)ล่าสุด เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 1 พ.ย.

นางสุรินทร์ เปิดเผยว่า มีความรู้สึกคาใจว่า ลูกเราตกน้ำมีคนเห็นเขาน่าจะช่วย วันนั้น เขาไปเล่นน้ำตอนมืดแล้วประมาณ 2 ทุ่ม มีคนเล่าว่า ลงเล่นน้ำฝั่งนี้แล้วลื่นไปอีกฝั่งหนึ่ง แล้วไปกอดต้นโสน จากนั้น หลุดจากต้นโสนลอยน้ำไป เขาร้องโอย ๆ อยากให้ช่วย แต่มีคนบอกว่าลูกโดดน้ำฆ่าตัวตาย แต่คลิปหลุดมา ไม่ใช่การฆ่าตัวตาย เพราะลูกร้องให้ช่วย ซึ่งวันเกิดเหตุ ลูกดื่มเหล้าก่อนที่จะลงเล่นน้ำ

นางสุรินทร์ กล่าวอีกว่า ตอนเราได้ยินเสียงลูกร้องในคลิป แล้วรู้สึกเจ็บปวด ไม่มีใครช่วยเลย หมาตกน้ำเรายังช่วยเลย นี่คนทั้งคน จะบ้าจะบอ จะดีอะไรก็ตาม เมื่อก่อนเขาเป็นคนดีมาก หลัง ๆ เขาไม่ค่อยสบาย เขาไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใคร กินแต่เหล้า

ตรงที่เจ็บปวดคือคำว่า “ปล่อยไปเลย ให้มันจมน้ำตายไปเลย มันเรียกร้องความสนใจ ให้มันจมน้ำไปก่อน แล้วค่อยโทรหาปอเต็กตึ๊ง” ได้ยินเสียงลูกร้อนโอย ๆ มันเจ็บปวดเหลือเกิน ลูกชายเขาก็ร้องไห้ทำไมเป็นแบบนี้ ไม่มีใครช่วยเลย อยากรู้ว่าคนถ่ายคลิปเอาหัวใจอะไรมาใส่ ทำไมไม่ช่วยคนทั้งคน อยู่กันตั้งหลายคน ตอนที่ยังไม่ห่างตลิ่ง หรือโทรหาคนมาช่วยก็ได้ หรือตามคนที่บ้านไปช่วยก็ได้

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SIAMRATH_ONLINE: สุดสลด!! นร.ชายวัย 18 ปี ขับ จยย.ไปเรียนชนรถพ่วงดับอนาถเมื่อเวลา 08.00 น.

แหล่ง: siamrath_online | อ่านเพิ่มเติม ⮕

MORNINGNEWSTV3: สุดสลด! สาวเจ้าของร้านหมูกระทะ เครียดธุรกิจขาดทุน-ติดหนี้ ปลิดชีพดับคารถกระบะเรื่องเล่าเช้านี้

แหล่ง: MorningNewsTV3 | อ่านเพิ่มเติม ⮕

MORNINGNEWSTV3: สุดสลด! ยายวัย 82 ปี พลัดตกโอ่งน้ำเสียชีวิต หลังปีนขึ้นไปเก็บผักเรื่องเล่าเช้านี้

แหล่ง: MorningNewsTV3 | อ่านเพิ่มเติม ⮕

KHAOSODONLINE: ช็อกกลางไลฟ์! หญิงป่วยสิ้นใจบนรถกลางทาง จู่ๆ ฟื้นขณะพาศพเข้าวัด ทั้งที่ผ่านมา 1 ชม. : Khaosod TVช็อกกลางไลฟ์! หญิงป่วยสิ้นใจบนรถกลางทาง จู่ๆ กลับฟื้นขณะพาศพเข้าวัด ทั้งที่ผ่านมา 1 ชม. สุดท้ายตายจริง เชื่อรอลูกจากกรุงเทพมาดูใจhttps://www.khaosod.co.th/ar...

แหล่ง: KhaosodOnline | อ่านเพิ่มเติม ⮕

MATICHONONLINE: สุดสลด! ชาวบ้านพบศพเด็กทารก 4 เดือนถูกทิ้งในบ่อขยะหน้าพระลาน สระบุรีสุดสลด! ชาวบ้านพบศพเด็กทารก 4 เดือนถูกทิ้งในบ่อขยะหน้าพระลาน สระบุรี สุดสลด! ชาวบ้านพบศพเด็กทารก 4 เดือนถูกทิ้งในบ่อขยะหน้าพระลาน สระบุรี

แหล่ง: MatichonOnline | อ่านเพิ่มเติม ⮕

SANOOKNEWS: เมียช็อก นักร้องผูกคอตาย เปิดคลิปพบกิ๊กคนในวง ตั้งกล้องขู่จะจบชีวิต พลาดตายจริงนักร้องหนุ่มเสียชีวิต หลังตั้งกล้องถ่ายคลิป ขู่กิ๊กสาวว่าจะจบชีวิต สุดท้ายตายจริง เมียช็อกในช็อก เพิ่งรู้ว่าผัวเป็นชู้กับคนในวง SanookNews

แหล่ง: SanookNews | อ่านเพิ่มเติม ⮕