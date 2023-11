สุดมึน! รัฐมนตรีกลาโหมไม่รู้ว่าตั้งเลขาฯ สมช.ต้องเข้าที่ประชุมอะไรก่อนหรือไม่

เมื่อถามว่าวันนี้มีการเคาะรายชื่อเลขาฯ สมช.คนใหม่หรือไม่ นายสุทิน กล่าวว่า ยัง ยังไม่ได้พูดเรื่องนี้ และกำลังทำกระบวนการเรื่องนี้ให้มันจบคิดว่าจะได้เลขาฯ สมช.คนใหม่อีกไม่นาน ถามว่าเรื่องข้อกฎหมายเกี่ยวกับการโอนย้ายตำรวจมาเป็นเลขาฯสมช.หรือไม่ นายสุทิน กล่าวว่าอันนี้ไม่ทราบ แต่เรื่องการโอนการย้ายมาเคยทำกันอยู่แล้ว ในอดีตเคยนำคนจากที่อื่นมาจึงไม่น่าจะมีปัญหา

เมื่อถามว่าการตั้งเลขาฯ สมช.คนใหม่ ต้องเข้าที่ประชุม สมช.ก่อนหรือสามารถเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เลย นายสุทิน กล่าวว่าอันนี้ไม่แน่ใจ ถามอีกว่าเลขาฯ สมช.คนใหม่ หากเป็นคนนอกจะมีการเยียวยาคนในอย่างไร นายสุทิน กล่าวว่าอันนี้ต้องดูนโยบายรัฐบาล ตอบเองไม่ได้

