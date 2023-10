สื่อเกาหลีอ้าง Samsung Galaxy A15 ได้อัพเกรดใช้จอ OLED

สื่อของเกาหลีใต้เผยว่า Samsung จะอัพเกรดมือถือ Galaxy A1 Series โดยขยับจากจอ LCD ที่ใช้ใน Galaxy A14 มาเป็น OLED ซึ่งจะถูกใช้งานบน Galaxy A15 เนื่องจากแผงจอ OLED มีราคาที่ถูกลง

สำหรับ Galaxy A15 คาดว่าจะมีจอ 6.4 นิ้ว มีรอยบากทรงตัว U เพื่อใส่ในกล้องหน้าโดยที่รุ่น A15 จะมีทั้งเวอร์ชั่น 4G และ 5G ซึ่งคาดว่ารุ่นนี้จะมีกล้องหลัก 50 ล้านพิกเซล แบตเตอรี่ 5,000mAh รองรับชาร์จไว 25W โดยคาดว่าจะเปิดภายในไตรมาสแรกของปี 2024

