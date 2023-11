สำรวจความเป็นไปได้และโอกาส ในงานสัมมนาการจัดสรรการลงทุนในจีนผ่านโครงการ ETF Connect

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคมที่ผ่านมาในระหว่างงานสัมมนาที่จัดขึ้นที่ฮ่องกงโดยอี ฟันด์ แมเนจเมนต์ ("อี ฟันด์" หรือ"บริษัทฯ") ซึ่งเป็นผู้จัดการกองทุนรายใหญ่ที่สุดในจีนและบริษัทในเครือในฮ่องกง พร้อมทั้งผู้เชี่ยวชาญในวงการกว่า 30 ท่าน ได้ร่วมกันแบ่งปันความเห็นเกี่ยวกับโอกาสการลงทุนในตลาดหุ้นของจีนและโครงการอีทีเอฟ คอนเนคท์

ในงานสัมมนานี้ ผู้แทนจากตลาดหุ้นเซินเจิ้นระบุว่า ตลาดอีทีเอฟในจีนมีการพัฒนาในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยได้รับการส่งเสริมจากการเสนอขายผลิตภัณฑ์มากขึ้น และการตระหนักมากขึ้นของนักลงทุนท้องถิ่นเกี่ยวกับการลงทุนในอีทีเอฟ และ ณ สิ้นปี 2565 ขนาดทั้งหมดของตลาดอีทีเอฟมีมูลค่าเกือบ 1.8 แสนล้านดอลลาร์ โดยมีกองทุนอีทีเอฟที่ไม่ได้อยู่ในตลาดเงินกว่า 700 กอง พุ่งขึ้น 22% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

เจฟฟ์ ลี (Jeff Li) ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุนฝ่ายหุ้นต่างประเทศจากอี ฟันด์ กล่าวถึงการลงทุนในจีนจากมุมมองระดับโลก โดยระบุว่า จีนมีอุปสงค์ตลาดในประเทศที่มีศักยภาพขนาดใหญ่ เขาเชื่อว่าเศรษฐกิจของจีนสดใส ฟื้นตัวไว และเต็มไปด้วยศักยภาพ และหุ้นจีนก็มีมูลค่าที่น่าสนใจมากในขณะนี้

สี่ เฉิง (Xi Cheng) ผู้จัดการพอร์ตการลงทุนประจำแผนกการลงทุนในดัชนีของอี ฟันด์ กล่าวโดยตั้งข้อสังเกตถึงการขยายตัวเพิ่มขึ้นของอีทีเอฟว่า"ธุรกิจต่าง ๆ ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมของจีนมีความพร้อมสำหรับการพัฒนาในระยะยาวที่ได้รับการขับเคลื่อนด้วยการขยายตัวของอุตสาหกรรมเกิดใหม่และความต้องการในประเทศที่เพิ่มขึ้น นักลงทุนสามารถจับยึดโอกาสเหล่านี้ไว้ได้ด้วยการจัดสรรการลงทุนผ่านอีทีเอฟ" ขณะที่เจอรี่ เผิง (Jerry Peng) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจจีนจากเจน สตรีท (Jane Street) ระบุว่า โครงการอีทีเอฟ...

