สาเหตุที่โตเกียวมอเตอร์โชว์ เปลี่ยนชื่อเป็น JAPAN MOBILITY SHOW

.col-excerpt-white .td-excerpt { color: white; display:none; } .col-excerpt-white .

item-details { border: 0 none !important; background: none !important; padding: 0 0 0 10px !important; } .ud-prachachat-plus-row .item-details { border: 0 none !important; background: none !important; padding: 0 0 0 10px !important; }

Honda PRELUDE Concept ใหม่ เผยโฉมครั้งแรกในโลกที่งาน JMS 2023Honda PRELUDE Concept ใหม่ ต้นแบบรถสปอร์ต 2 ประตูเผยโฉมครั้งแรกในโลกที่งาน Japan Mobility Show 2023 อ่านเพิ่มเติม ⮕

Toyota IMV 0 กระบะรุ่นเล็กรองจาก Revo ก่อนเปิดตัวในไทย 27 พ.ย.นี้Toyota IMV 0 กระบะขนาดเล็กพร้อมพื้นที่กระบะท้ายที่สามารถปรับเปลี่ยนได้หลากหลาย เผยโฉมจริงที่งาน Japan Mobility Show 2023 ก่อนเปิดตัวอย่างเป็นทางการในไทย 27 พฤศจิกายนนี้ อ่านเพิ่มเติม ⮕

นิสสัน ไฮเปอร์ ฟอร์ซ สุดยอดรถยนต์ต้นแบบพลังไฟฟ้าสมรรถนะสูงนิสสัน ไฮเปอร์ ฟอร์ซ สุดยอดรถยนต์ต้นแบบพลังไฟฟ้าสมรรถนะสูง เปิดตัวในงาน Japan Mobility Show อ่านเพิ่มเติม ⮕

Honda CI-MEV รถขับขี่อัตโนมัติ Level 4 พร้อมแบตเตอรี่ถอดเปลี่ยนเองได้Honda CI-MEV รถยนต์ขนาดเล็กพร้อมระบบขับขี่อัตโนมัติ Level 4 ถูกเผยโฉมอย่างเป็นทางการครั้งแรกในโลกที่งาน Japan Mobility Show 2023 อ่านเพิ่มเติม ⮕

ภาพคันจริง BMW X2 M35i xDrive ขุมพลัง 300 แรงม้าเผยโฉมที่ญี่ปุ่นAll-new BMW X2 M35i xDrive ใหม่ ถูกนำมาจัดแสดงที่งาน Japan Mobility Show 2023 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น อ่านเพิ่มเติม ⮕

ลมเปลี่ยนทิศโลกยานยนต์พอเอ่ยถึง Japan Mobility Show 2023 หลายคนอาจจะงง เพราะไม่เคยได้ยินมาก่อน แต่ถ้าบอกว่า Tokyo Motor Show เชื่อว่าทุกคนต้องร้องอ๋อ เพราะเป็นงานแสดงรถยนต์ที่เก่าแก่ แถมยังเป็น 1 ใน 3 งานแสดงรถยนต์ที่ยิ่งใหญ่ของโลก แต่เนื่องจากสายลมแห่งโลกยานยนต์เปลี่ยนทิศทาง พัดไปยังประเทศจีน ซึ่งเป็นหนี่งในตลาดรถยนต์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโลก... อ่านเพิ่มเติม ⮕