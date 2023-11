สายเปย์ 'อาร์ต พศุตม์' มีคนคุย - ตอบสถานะ 'นาฟ' หลานสาวแพท ณปภา

เพิ่งวันนี้เองครับ คุยกับผู้กำกับที่รู้จัก อยากทำหนังผีที่เราไปเจอมาจริงๆ ถ้าใครยังไม่เคยดู ลองไปหาดูครับ "คนที่อยากตาม" อาร์ต พศุตม์ ครับไม่ได้ซอฟต์ครับ แต่ผมเข้าใจชีวิตคนมากขึ้น ผมเข้าใจวัฏสงสารของคน และเข้าใจสมองปลอดโปร่งของคน ถ้าเขาเครียดเรื่องอะไรอยู่ เขาไม่มีเงิน เขาจะบอกว่าคนนี้อวดรวย แต่ถ้าเขามีเงินอยู่ เขาจะบอกว่าคนนี้ขยันทำมาหากิน ผมรู้สึกว่ามันเป็นเวรกรรมเขามากกว่า...

MGRONLINELIVE: “อาร์ต พศุตม์” เคลียร์สัมพันธ์ “นาฟ” หลาน “แพท” ลั่นเขาคงไม่เอาผมไปเป็นพ่อหรอก! (คลิป)มีภาพสนิทสนม และดูเข้ากันเหลือเกิน ระหว่าง “นาฟ ฉัฐนันท์” หลานสาว “แพท ณปภา ตันตระกูล” กับนักแสดงหนุ่ม “อาร์ต พศุตม์ บานแย้ม”

