สาย Apple Watch แบบไหนดี 2023 น้ำหนักเบา สวยทน ไม่หลุดง่าย

Apple Watch สมาร์ตวอตช์ยอดนิยม มีฟังก์ชันการใช้หลากหลาย ใส่เพื่อติดตามสุขภาพก็ได้ ปรับแต่งหน้าปัดได้ และยังเพิ่มความสนุกโดยสามารถปรับเปลี่ยนสาย Apple Watch ได้อย่างอิสระ ซึ่งเป็น Accessories ที่ได้รับความนิยมด้วยสาย Apple Watch มีให้เลือกหลายแบบทั้งสายถัก สายสเตนเลสและสายสกรีนลายการ์ตูนน่ารักๆ ไทยรัฐช็อปปิ้งได้คัดเลือกมาให้ถึง 10 แบบ ติดตามได้ที่นี่ สาย Apple Watch แบบไหนดี 2023 ดีไซน์สวย ทนทาน เหมาะทุกไลฟ์สไตล์1.

สาย Apple Watch UNIQ รุ่น Revix สายนาฬิกา Apple Watch จาก UNIQ รุ่นนี้ผลิตจากซิลิโคน ให้สัมผัสนุ่มสบาย ช่วยกันน้ำ กันเหงื่อ และป้องกันการเกาะของฝุ่น ตัวล็อกเป็นแถบแม่เหล็ก ผ่านการทดสอบจากการดึงด้วยตัวถ่วงน้ำหนัก 1.2 กิโลกรัม จึงมีความแข็งแรง ล็อกได้แน่นหนา ไม่หลุดง่าย รองรับ Apple Watch ขนาดหน้าจอ 38-45 มม.ราคา 1,190 บาท ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : Shopee / Lazada7.

คำสั่งนิ้ว “แตะสองครั้ง” สำหรับ Apple Watch พร้อมใช้งานแล้วใน watchOS 10.1คำสั่งนิ้ว 'แตะสองครั้ง' ใหม่สำหรับ Apple Watch Series 9 และ Apple Watch Ultra 2 พร้อมใช้งานแล้ววันนี้ใน watchOS 10.1 อ่านเพิ่มเติม ⮕

จีบได้แล้ว! 'Apple Watch' พร้อมใช้ 'แตะสองครั้ง' ใน 'watchOS 10.1' แล้วฟีเจอร์ 'แตะสองครั้ง' สำหรับ 'Apple Watch Series 9' และ 'Apple Watch Ultra 2' พร้อมใช้งานแล้ววันนี้ใน 'watchOS 10.1' ช่วยให้ผู้ใช้มีวิธีใหม่ที่รวดเร็วและสะดวกสบายในการโต้ตอบกับ Apple Watch อ่านเพิ่มเติม ⮕

Apple ปล่อยอัปเดท iOS 17.2 Beta 1 ให้นักพัฒนา เพิ่มแอปฯ Journal, รองรับแปลภาษาในปุ่ม Action และอื่นๆApple ปล่อยอัปเดท iOS 17.2 Beta 1 ให้นักพัฒนา เพิ่มแอปฯ Journal, รองรับแปลภาษาในปุ่ม Action และอื่นๆ - Apple News บทความมือถือใหม่ล่าสุด 2023 อ่านเพิ่มเติม ⮕

โปรโมชัน Clearance สินค้า Apple ลดล้างสต๊อก iPhone, iPad, Mac, Appe Watch ในงาน TME 2023The First Android Community in Thailand อ่านเพิ่มเติม ⮕

อันนี้ดี ! iOS 17.2 รองรับการอัปเดทซอฟต์แวร์แบบไม่ต้องแกะกล่องใน Apple Storeอันนี้ดี ! iOS 17.2 รองรับการอัปเดทซอฟต์แวร์แบบไม่ต้องแกะกล่องใน Apple Store - Apple News บทความมือถือใหม่ล่าสุด 2023 อ่านเพิ่มเติม ⮕

“ทางหลวง” จ่อประมูลที่พักริมทางมอเตอร์เวย์ 2 สาย 3.3 พันล้าน“ทางหลวง” เปิดรับฟังความเห็นภาคเอกชน สร้างที่พักริมทางบนมอเตอร์เวย์ 2 สาย 3.3 พันล้านบาท เล็งเปิดประมูลต้นปี 67 ดึงเอกชนร่วมทุน 30 ปี พร้อมให้บริการเต็มรูปแบบปี 69 อ่านเพิ่มเติม ⮕