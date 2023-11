สั่งเด้ง 5 เสือ สภ.ช้างเผือก เซ่นจับผับเถื่อนปล่อยเยาวชนมั่วสุม

เชียงใหม่ จับกุมนักพนันและเจ้ามือรวม 104 คน และมีคำสั่งเด้ง 5 เสือโรงพักช้างเผือกมาแล้วและเพิ่งกลับเข้ามารับตำแหน่งได้ไม่เพียนานก็มาพบผับเถื่อนในพื้นที่อีกครั้ง ขณะนี้ก็มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงในเรื่องที่เกิดขึ้น ให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน โดยถือว่าเป็นการละเลยในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่ ปล่อยปละละเลยให้มีสถานบันเทิงเถื่อนกระทำผิดกฎหมาย ในส่วนของพื้นที่อื่นๆ หากพบการกระทำผิดและละเลย ก็จะต้องถูกดำเนินการตามมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งยอมรับว่า...

