สัปดาห์สำคัญข้างหน้า: ชะตากรรมของดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับกระทรวงการคลัง การดำเนินการของ BOJ และ Fed

จะถือ Dovish ออกไปหมดหน้าต่างหลังจากที่ Core PCE โพสต์กำไรสูงสุดในรอบสี่เดือน แม้จะมีข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่แข็งแกร่งอีกรอบ (การใช้จ่ายและ PCE deflator) ก็ยังคงยึดหลักไว้ในขณะที่ความขัดแย้งในตะวันออกกลางขยายวงกว้างขึ้น เพื่อตอบโต้การโจมตีกองกำลังสหรัฐฯ เครื่องบินรบของสหรัฐฯ มุ่งเป้าไปยังพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านในซีเรีย ซึ่งสูงขึ้นหลังจากมีรายได้ที่น่าประทับใจจาก Amazon (NASDAQ:) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าธุรกิจคลาวด์ของพวกเขากำลังมุ่งหน้าไปในทิศทางที่ถูกต้อง รายได้ที่แข็งแกร่งของ Amazon มาพร้อมกับมาตรการลดต้นทุนที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมา กุญแจสำคัญสำหรับเทคโนโลยีขนาดใหญ่คือการมียอดขายหน่วยคลาวด์ที่แข็งแกร่ง และ Amazon ก็สามารถส่งมอบได้​

เงินเยนทุบสถิติอ่อนค่าสุดในรอบปี ทะลุระดับ 150 เยนต่อดอลลาร์ กดดันญี่ปุ่นยุตินโยบาย“ดอกเบี้ย”ติดลบเงินเยนอ่อนค่ามากที่สุดในรอบ 1 ปี ทะลุระดับ 150 เยนต่อดอลลาร์ กดดันธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ยุตินโยบายดอกเบี้ยติดลบ แทรกแซงตลาดค่าเงิน อ่านเพิ่มเติม ⮕

วันออกพรรษา 2566 ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โทษหนักทั้งปรับ-จำคุกวันออกพรรษา 2566 วันที่ 29 ตุลาคม ห้างสรรพสินค้า และ ร้านค้าทั่วไป ขายสุรา และ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่ได้ ถ้าฝ่าฝืนมีทั้งโทษจำคุก และปรับไม่เกิน หรือทั้งจำทั้งปรับ อ่านเพิ่มเติม ⮕

เปิดตัว Xiaomi 14 และ Xiaomi 14 Pro มาพร้อม HyperOS และ Snapdragon 8 Gen 3มาตามนัด Xiaomi 14 และ Xiaomi 14 Pro เปิดตัวอย่างเป็นทางการ มาพร้อม Snapdragon 8 Gen 3 กล้องหลัก Leica ที่ปรับปรุงใหม่ และระบบ HyperOS อ่านเพิ่มเติม ⮕

'สุจิรัตน์' ต้านแกร่งสาวญี่ปุ่นไม่ไหว คว้าเหรียญเงินแบดฯ หญิงเดี่ยว 'เอเชียนพาราเกมส์'การแข่งขันแบดมินตัน กีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 4 ที่ บีเจ ยิมเนเซียม เมืองหางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อ 26 ต.ค.66 เป็นการชิงชัยในรอบรองชนะเลิศ และ ชิงชนะเลิศ ประเภทเดี่ยวชาย และ เดี่ยวหญิง อ่านเพิ่มเติม ⮕

วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.เคจีไอฯ PLANB ประมาณการกำไร 3Q66F : เป็นอีกหนึ่งไตรมาสที่ดีเราประเมินว่ากำไรใน 3Q66F ของ PLANB จะเป็นไตรมาสที่ดีต่อเนื่องอีกไตรมาสหนึ่ง โดยเราคาดกำไรสุทธิ 3Q66F อยู่ที่ 240 ล้านบาท (+30% YoY และ +6% QoQ) การที่กำไรดีขึ้นทั้ง YoY และ QoQ อ่านเพิ่มเติม ⮕

แมนยู ไส้ไหล-ลิเวอร์พูล,อาร์เซน่อล ใส!ซัตตัน-ลอว์เรนสัน ฟันธงพรีเมียร์ฯดาร์บี้เมืองแมนเชสเตอร์ จะออกมาเป็นสีอะไร-ลิเวอร์พูล, อาร์เซน่อล และ สเปอร์ส เก็บ 3 คะแนนไม่ยาก! สองกูรูเมืองผู้ดี คริส ซัตตัน และ มาร์ค ลอว์เรนสัน มีคำตอบมาให้แล้ว อ่านเพิ่มเติม ⮕