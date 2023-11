สหราชอาณาจักรลงทุน 273 ล้านดอลลาร์ในซูเปอร์คอมพิวเตอร์ AI เพื่อแข่งขันกับสหรัฐฯ และจีน

Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.

THAIPOST: วีซ่า เปิดข้อมูลประเทศในดวงใจคนไทยที่ไปเที่ยวมากที่สุด ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และจีน ติด TOP3ประเทศในแถบเอเชียแปซิฟิกยังคงเป็นจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวชาวไทยสนใจจะไปเยือนมากที่สุดในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีนี้ อ้างอิงจากผลสำรวจเกี่ยวกับแผนการท่องเที่ยวระดับโลก ฉบับล่าสุดประจำปี 2566 ของวีซ่า (Visa Global Travel Intentions Study 2023)

THANSETTAKIJ: ซิสโก้ เปิดกลยุทธ์ AI พลิกโฉมการสื่อสารใน Webexซิสโก้ ประกาศกลยุทธ์ AI ใหม่สำหรับ Webex ซึ่งจะช่วยปรับปรุงการติดต่อสื่อสารและการทำงานร่วมกัน ขณะที่เทคโนโลยี AI ทั่วไปมุ่งเน้นข้อความหรือเอกสารเพียงอย่างเดียว แต่ Webex...

SIAMBLOCKCHAIN: Bard AI เผย สาเหตุที่ราคาของ XRP มักพุ่งแตะจุด ATH ก่อน Shiba Inu และ Cardanoเมื่อผู้ใช้รายหนึ่งทดลองถาม Bard ว่า “คริปโตเหรียญไหนจะทำลายจุดสูงสุดตลอดกาลก่อนเหรียญอื่น” AI ก็ได้ให้คำตอบกลับมาว่า XRP มีโอกาสสูงที่สุด Bard AI Chatbot

POSTTODAY: มั่นใจแค่ไหน ใช้ AI สร้างคอนเทนต์ Gen Z บอก AI ทำให้สร้างสรรค์มากขึ้น!ผู้คนจำนวนมากขึ้นมั่นใจในการใช้ Generative AI ในชีวิตประจำวัน ทั้งในส่วนของครีเอเตอร์และผู้บริโภค โดย 75% ของ Gen Z บอกว่า Generative AI ทำให้พวกเขามีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น!

MGRONLINELIVE: มาแล้ว Tongyi Qianwen 2.0 โมเดลภาษาขนาดใหญ่ LLM ล่าสุดจาก 'อาลีบาบา คลาวด์'อาลีบาบา คลาวด์ เปิดตัว Tongyi Qianwen 2.0และหลากโมเดลเฉพาะทางสำหรับธุรกิจ การันตีสนับสนุนลูกค้าให้เก็บเกี่ยวคุณประโยชน์จาก Generative AI มั่นใจแพลตฟอร์มใหม่สำหรับการสร้างโมเดล AI และชุดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมคลาวด์ สามารถรองรับความต้อง

BEARTAI: ได้ข้อสรุปแล้ว! Midjourney และ Stability AI ชนะคดีฟ้องร้องในประเด็นด้านลิขสิทธิ์ แต่การต่อสู้อาจยังมีต่อดูเหมือนคำตอบของประเด็นถกเถียงที่ว่า AI สำหรับการสร้างภาพ (generative AI) ละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม่จะออกมาแล้ว โดยล่าสุด วิลเลียม เอช. ออร์ริก (William H.

