สละแล้วทางโลก“ติ๊นา ศุภนาฎ” บวชชีที่วัดศรีบุญเรือง

เป็นศิลปินและยูทูบเบอร์ดังสำหรับ “ติ๊นา ศุภนาฎ” สาวหล่อที่มีแฟนๆติตตามมากคนหนึ่ง ล่าสุดอัปเดตไอจีแจ้งว่าเข้ารับการโกนผมและขอขมาเพื่อบวชชีที่วัดวัดศรีบุญเรือง โดยเธอโพสต์ว่า วันนี้โกนผมและอธิษฐานขอขมากรรม ขอบคุณทุกคนที่มาร่วมอนุโมทนาบุญนะคะและวันที่ 2 พ.ย เวลา 07:30 น. “ติ๊นา” บวชชี ณ อุโบสถ วัดศรีบุญเรือง เขตบางกะปิกรุงเทพฯ กราบเรียนเชิญมาร่วมอนุโมทนาบุญกันนะคะ หลังจากนั้นก็มีเพื่อนดารมาสาธุบวชกับ “ติ๊นา ศุภนาฎ” มากมาย อาทิ ดีเจมะตูมมาบอกว่า ขออโหสิกรรม และกราบอนุโมทนาในบุญใหญ่ครั้งนี้

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

KOM_CHAD_LUEK: ถูกไล่ให้ไปตาย 'ติ๊นา ศุภนาฎ' สะอื้น ยกมือไหว้ ขออโหสิกรรม ก่อนโกนหัวบวชตัดสินใจจะบวชในวันที่ 2 พ.ย. โดยจะโกนผม และบวชเป็นเวลา 14 วัน ที่วัดศรีบุญเรือง 'ติ๊นา ศุภนาฎ' เปิดใจผ่านรายการคุยแซ่บโชว์ ถึงสาเหตุในการตัดสินใจบวชครั้งนี้ รับช่วงที่ผ่านมาเจอดราม่าค่อนข้างหนัก เผยจุดดิ่งในชีวิต กับคอมเมนต์แย่ๆ ไล่ให้ไปตาย

แหล่ง: Kom_chad_luek | อ่านเพิ่มเติม ⮕

THAIRATH_ENT: ติ๊นา ศุภนาฎ เปิดใจก่อนบวช สะอื้นเจอคอมเมนต์ไล่ไปตาย ทำเกือบคิดสั้น (คลิป)ไทยรัฐ ติดตามข่าวล่าสุด ข่าวด่วน ทันทุกเหตุการณ์ ข่าวกีฬา ผลฟุตบอล ข่าวบันเทิง ดารา สุขภาพ กิน เที่ยว ตรวจหวย ดวง คอลัมน์ เรื่องย่อละคร ดูไทยรัฐทีวี และอีกมากมายที่ thairath.co.th

แหล่ง: Thairath_Ent | อ่านเพิ่มเติม ⮕

MGRONLINELIVE: เปิดใจก่อนโกนหัวบวช! “ติ๊นา” สะอื้น ดิ่งสุดๆ ในชีวิตแล้ว ถูกไล่ให้ตายตามพ่อแม่ ไม่เคยรู้จักความสุขที่แท้จริงหลังจากที่ตัดสินใจจะบวชในวันที่ 2 พ.ย. ที่จะถึง โดยจะโกนผม และบวชเป็นเวลา 14 วันที่วัดศรีบุญเรือง “ติ๊นา ศุภนาฏ” ได้มาเปิดใจผ่านรายการ “คุยแซ่บโชว์” ทางช่องวัน 31

แหล่ง: MGROnlineLive | อ่านเพิ่มเติม ⮕

EJANNEWS: ​ติ๊นา ศุภนาฏ เปิดใจก่อนไปบวช ปมผ่านมรสุมดราม่าหนักติดตามข่าวอีจัน ข่าวเกาะติดกระแส ข่าวล่าสุด คลิปข่าวล่าสุด ข่าวร้อนล่าสุด อีจันบันเทิง อาชญากรรม คดีดัง สืบสวนสอบสวน ข่าววันนี้ ทันทุกเหตุการณ์ ทุกเรื่องเด่น ทุกประเด็นร้อน อัพเดทข่าวสด รู้ข่าวสารก่อนใคร ไม่พลาดทุกเรื่องราวที่

แหล่ง: EJanNews | อ่านเพิ่มเติม ⮕

SIAMRATH_ONLINE: เกือบคิดสั้น! 'ติ๊นา ศุภนาฏ' เปิดใจก่อนบวชเจอคอมเมนต์ไล่ให้ไปตายหลังจากที่ตัดสินใจจะบวชในวันที่ 2 พย.

แหล่ง: siamrath_online | อ่านเพิ่มเติม ⮕

DARADAILY: งานเข้า “แอม เสาวลักษณ์” ขึ้นโรงพัก ฟ้องสื่อดังหลังลงรูปผิด | daradailyงานเข้า “แอม เสาวลักษณ์” ขึ้นโรงพัก ฟ้องสื่อดังหลังลงรูปผิด อ่านต่อ :: daradaily ดาราเดลี่ news ข่าววันนี้ ข่าวบันเทิงวันนี้ ดารา ข่าว บันเทิง ข่าวดารา ข่าวบันเทิง แอมเสาวลักษณ์ ampdidi

แหล่ง: daradaily | อ่านเพิ่มเติม ⮕