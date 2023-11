สลด! บิ๊กไบค์พุ่งชนท้ายอีแต๋นไฟลุกท่วมคลอกร่างคนขับ-ซ้อนท้ายดับสยอง 2 ศพ

วันนี้ ( 2 พ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อช่วงกลางดึงของคืนที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.

ในที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ ไม่ทราบหมายเลขทะเบียน ถูกไฟลุกไหม้อยู่กลางถนน ห่างออกไปพบมีผู้เสียชีวิต ถูกไฟคลอกร่างไหม้ดำเป็นตอตะโก 1 ราย เป็นชาย และ ห่างออกไปเล็กน้อย พบมีผู้เสียชีวิต เป็นชาย 1 ราย สภาพศพมีแผลตามร่างกายหลายแห่ง

จากการตรวจสอบในที่เกิดเหตุ ไม่พบรถคู่กรณี พบเพียงรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ ของผู้เสียชีวิต ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ จึงได้ขับรถออกไปตรวจสอบบนถนน ห่างจากจุดเกิดเหตุ ประมาณ 3 กิโลเมตร พบรถอีแต๋น ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนจอดอยู่ในป่า ด้านท้ายรถมีรอยเฉี่ยวชน พบเศษซากรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ ติดอยู่ แต่ไม่พบเจ้าของคน ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ตรวจยึดรถคันดังกล่าวไว้ตรวจสอบ ซึ่งสันนิฐานว่า ผู้ตายทั้งสองน่าจะขับรถบิ๊กไบค์มาตามถนน เกิดเสียหลักพุ่งชนท้ายรถอีแต๋นเข้าอย่างจัง เป็นเหตุทำให้ไฟลุกไหม้...

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

KOM_CHAD_LUEK: 'ผู้เสียชีวิต' จาก 'อิสราเอล' ถึงไทยอีก 10 ร่าง วันพรุ่งนี้เที่ยวบินจาก 'อิสราเอล' ขนร่าง 'ผู้เสียชีวิต' ซึ่งเป็นแรงงานไทยถึงสุวรรณภูมิวันพรุ่งนี้ อีก 10 ร่าง จากยอดรวม 32 ศพ

แหล่ง: Kom_chad_luek | อ่านเพิ่มเติม ⮕

SIAMRATH_ONLINE: อุดรธานี ตรงนี้มีผีจริงชื่อผีซิ่นเหี่ยน ชาวบ้านเชื่อล้านเปอร์เซ็นต์ วิญญาณดึงร่างเป็นตัวตายตัวแทนตรงนี้มีผีเฮี้ยน ชื่อผีซิ่นเหี่ยน ชาวบ้านผวาเชื่อล้านเปอร์เซ็นต์วิญญาณคนตายเก่าดึงร่างลงข้างถนนเป็นตัวเป็นตัวตายแทนวันพระใหญ่อาถรรพ์แรง เพื่อวิญญาณเก่าจะได้ไปผุดไปเกิด ชาวบ้านเล่าขนลุกวิญญาณเพิ่งออกจากร่างคิดว่าตัวเองยังไม่ตาย เลยเห็นภาพติดวิญญาณ บอกอีกถนนผีสิงเส้นนี้คนตายแล้ว 4 ศพ ผัวเคาะโลงบอกภรรยา หวังว่าอย่าไปดึงใครไปตายแทนอีก...

แหล่ง: siamrath_online | อ่านเพิ่มเติม ⮕

MGRONLINELIVE: สลด! ลุงวัย 57 เข้าป่าหาเห็ดโคน หายตัวข้ามวัน-คืน สุดท้ายกลายเป็นศพกาญจนบุรี - สลด! ลุงวัย 57 เข้าป่าหาเห็ดโคน หายตัวข้ามวัน-คืน สุดท้ายพบกลายเป็นศพ คาดถูกช้างป่าเขตฯสลักพระ ทำร้าย

แหล่ง: MGROnlineLive | อ่านเพิ่มเติม ⮕

THAIPOST: สลด! หนุ่มชะตาขาด เข้าป่าหาเห็ดโคน เจอช้างกระทืบดับร่างแหลกหน่วยพิทักษ์ป่า หม่องกระแทะ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ ได้รับแจ้งจาก นายศรีกาญ จันสะอาด ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านหม่องกระแทะ ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี ว่า นายสมศักดิ์ บัวลอย อายุ 56 ปี บ้านเลขที่ 88/325 หมู่ที่ 5 ต.ท่าระหัด อ.เมือง จ.

แหล่ง: thaipost | อ่านเพิ่มเติม ⮕

SIAMRATH_ONLINE: สลด! “ไนจีเรีย” เรือล่มคร่าชีวิตผู้โดยสาร 14 ศพสูญหายกว่า 70 รายสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า เกิดเหตุเรือพร้อมผู้โดยสารจำนวนกว่า 100 คน อับปางกลางแม่น้ำเบนิวทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไนจีเรีย เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ตามเวลาท้องถิ่น ส่งผลให้มีผู้สูญหาย 73 ราย รายงานข่าวแจ้งว่า ผู้โดยสารส่วนใหญ่เป็นพ่อค้า-แม่ค้าท้องถิ่น นอกจากนี้ ยังมีเด็กอีกจำนวนหนึ่ง โดยเรือได้อับปางและพลิกคว่ำ...

แหล่ง: siamrath_online | อ่านเพิ่มเติม ⮕

MGRONLINELIVE: สลด! ฝีพายหนุ่มดื่มฉลองแข่งเรือออกพรรษาก่อนว่ายน้ำข้ามคลองจะไปหาเพื่อน คาดเป็นตะคริว-จมดับเพชรบูรณ์ - เกิดเหตุอุทาหรณ์สุดสลด..ฝีพายหนุ่มรุ่นหล่มเก่าดื่มฉลองแข่งเรือออกพรรษาเสร็จ ว่ายข้ามลำน้ำพุงกว้างร่วม 10 เมตรไปหาเพื่อน คาดเป็นตะคริวกะทันหันร่างจมดับกลางน้ำ อาสากู้ภัยระดมช่วยกันหาเจอแต่ร่างที่เสียชีวิตแล้ว

แหล่ง: MGROnlineLive | อ่านเพิ่มเติม ⮕