สรุปเงื่อนไขจ่ายเงินเดือน ขรก. แบ่งจ่าย 2 รอบ เป็นแบบสมัครใจ เลือกเปลี่ยนได้ปีละ 1 ครั้ง

ข้าราชการ เลือกรับเงินเดือน 2 รอบ ยื่นแบบที่ต้นสังกัดตั้งแต่ 1-15 ธ.ค.66 และรับเงินเดือนรอบแรก 16 ม.ค.

PRACHACHAT: เงินเดือนข้าราชการแบ่งจ่าย 2 รอบ เริ่มมกราคม 2567 เปลี่ยนใจได้ปีละครั้งเปิดหลักเกณฑ์ จ่ายเงินเดือนข้าราชการ 2 รอบ แบบสมัครใจ ยื่นแบบได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 ธันวาคม 2566 เปลี่ยนใจได้ปีละ 1 ครั้ง อปท.-อบต.-เทศบาล

