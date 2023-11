สมาร์ทกริดแม่ฮ่องสอน ต้นแบบเมืองสีเขียวด้วยพลังงานอัจฉริยะ

แหล่งพลังงานหลักของจังหวัดแม่ฮ่องสอน คือ พลังงานไฟฟ้าที่ส่งมาจากอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยสายส่งไฟฟ้าขนาด 115 กิโลโวลต์ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.

“เมื่อระบบไฟฟ้าหลักมีปัญหา ปัจจุบันสามารถสั่งจ่ายไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ได้ทันที นาน 15 นาที ระหว่างรอโรงไฟฟ้าขนาดเล็กในพื้นที่เดินเครื่องผลิตไฟฟ้าเข้ามาช่วยเสริมระบบ ทำให้ปัญหาไฟดับน้อยลง ส่วนสถานที่สำคัญและจำเป็น เช่น โรงพยาบาล สถานที่ราชการ ก็มีไฟฟ้าใช้อย่างต่อเนื่อง”สะท้อนว่า ในอดีตแม่ฮ่องสอนเกิดไฟฟ้าดับแต่ละครั้งใช้เวลานาน 2 – 3 วัน แต่ปัจจุบันหลังจากมีโครงการสมาร์ทกริดที่ จ.

นอกจากนี้ กฟผ. ยังติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา หรือ Solar Rooftop รวม 200 กิโลวัตต์ ให้กับหน่วยงานราชการ 6 แห่ง ได้แก่ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ที่ว่าการอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผาบ่อง และองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง เพื่อลดการพึ่งไฟฟ้าจากระบบหลัก รวมถึงติดตั้งระบบริหารจัดการพลังงานภายในตัวอาคารเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายของหน่วยงานราชการอีกทางหนึ่งด้วยสำหรับการพัฒนาระบบควบคุมไฟฟ้าในจังหวัดแม่ฮ่องสอน กฟผ.

นอกจากนี้ กฟผ. อยู่ระหว่างจัดทำระบบไฟฟ้าส่องสว่างจากโซลาร์เซลล์ และป้ายประชาสัมพันธ์อัจฉริยะ (Smart Bill Board) เพื่อแสดงการใช้พลังงานและข้อมูลประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานราชการปัจจุบัน กฟผ. ได้พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.

