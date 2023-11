สมาร์ทกริดแม่ฮ่องสอน ต้นแบบเมืองสีเขียวด้วยพลังงานอัจฉริยะ

ยังติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา หรือ Solar Rooftop รวม 200 กิโลวัตต์ ให้กับหน่วยงานราชการ 6 แห่ง ได้แก่ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ที่ว่าการอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผาบ่อง และองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง เพื่อลดการพึ่งไฟฟ้าจากระบบหลัก รวมถึงติดตั้งระบบบริหารจัดการพลังงานภายในตัวอาคารเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายของหน่วยงานราชการอีกทางหนึ่งด้วย...

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

THAIRATH_NEWS: ย้อนตำนานวลีเด็ด 'สู้โว้ย' กับเหรียญทองยกน้ำหนัก อลป. เมื่อ 16 ปีที่แล้วไทยรัฐ ติดตามข่าวล่าสุด ข่าวด่วน ทันทุกเหตุการณ์ ข่าวกีฬา ผลฟุตบอล ข่าวบันเทิง ดารา สุขภาพ กิน เที่ยว ตรวจหวย ดวง คอลัมน์ เรื่องย่อละคร ดูไทยรัฐทีวี และอีกมากมายที่ thairath.co.th เป็นตำนานที่สุดยอด ไม่เคยลืม พวกเขาเหล่านี้เลยจริงๆ

แหล่ง: Thairath_News | อ่านเพิ่มเติม ⮕

THAIRATH_NEWS: EP.14 ภาวะโควิด vs จูลี่ Taxi Inter โควิดน่ะเหรอ หนักกว่าเธอก็เจอมาแล้วจอมคุยกับจอมขวัญ EP.14 คนท้อแท้โปรดฟัง! ป้าจูลี่ Taxi ไทย หัวใจ Inter ผู้เคยก้าวผ่านจุดต่ำสุดจนเคยคิดปลิดชีวิตตัวเอง...อะไรที่ดึงให้เธอกลับมาฮึดสู้อีกครั้ง และปั้นให้เธอเป็นหญิงแกร่งที่แม้โควิด-19 ก็ไม่ระคายชีวิตเธออีกต่อไป ถอดบทเรียนชีวิตสุดโหด มัน ฮา

แหล่ง: Thairath_News | อ่านเพิ่มเติม ⮕

THAIRATH_NEWS: ราคาทองวันนี้ 15/8/63 ก่อนหวยออก ราคาทองรูปพรรณดิ่งเหลือบาทละ 29,100ไทยรัฐ ติดตามข่าวล่าสุด ข่าวด่วน ทันทุกเหตุการณ์ ข่าวกีฬา ผลฟุตบอล ข่าวบันเทิง ดารา สุขภาพ กิน เที่ยว ตรวจหวย ดวง คอลัมน์ เรื่องย่อละคร ดูไทยรัฐทีวี และอีกมากมายที่ thairath.co.th ทำไมเหมือนกันเลยแอด😂😂😂

แหล่ง: Thairath_News | อ่านเพิ่มเติม ⮕

THAIRATH_NEWS: ไฟไหม้กลางดึก ภัตตาคารไต้ฮี้ เมืองชลบุรี เบื้องต้นยังไม่ทราบสาเหตุไทยรัฐ ติดตามข่าวล่าสุด ข่าวด่วน ทันทุกเหตุการณ์ ข่าวกีฬา ผลฟุตบอล ข่าวบันเทิง ดารา สุขภาพ กิน เที่ยว ตรวจหวย ดวง คอลัมน์ เรื่องย่อละคร ดูไทยรัฐทีวี และอีกมากมายที่ thairath.co.th

แหล่ง: Thairath_News | อ่านเพิ่มเติม ⮕

THAIRATH_NEWS: ลือสนั่น “แมนยูฯ” ใกล้คว้าปีกตัวละครลับ 10.8 ล้านปอนด์ (คลิป)ไทยรัฐ ติดตามข่าวล่าสุด ข่าวด่วน ทันทุกเหตุการณ์ ข่าวกีฬา ผลฟุตบอล ข่าวบันเทิง ดารา สุขภาพ กิน เที่ยว ตรวจหวย ดวง คอลัมน์ เรื่องย่อละคร ดูไทยรัฐทีวี และอีกมากมายที่ thairath.co.th

แหล่ง: Thairath_News | อ่านเพิ่มเติม ⮕

THAIRATH_NEWS: ทางหลวงเปิดโพย 15 เส้นทางหนีกรุง ช่วงหยุดยาว 4-7 ก.ย.นี้ไทยรัฐ ติดตามข่าวล่าสุด ข่าวด่วน ทันทุกเหตุการณ์ ข่าวกีฬา ผลฟุตบอล ข่าวบันเทิง ดารา สุขภาพ กิน เที่ยว ตรวจหวย ดวง คอลัมน์ เรื่องย่อละคร ดูไทยรัฐทีวี และอีกมากมายที่ thairath.co.th

แหล่ง: Thairath_News | อ่านเพิ่มเติม ⮕