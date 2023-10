ศึก ONE ลุมพินี คืนนี้ จัดเต็มคู่เด็ดอัดแน่นคุณภาพถึง 11 คู่

ข่าวเย็นประเด็นร้อน - สร้างความสนุกเร้าใจให้กับแฟนกีฬาต่อสู้ทั่วโลกแบบไม่มีพัก สำหรับการแข่งขันศิลปะการต่อสู้ยอดนิยม ถ่ายทอดสดสู่สายตาผู้ชม 190 ประเทศทั่วโลก ศึก ONE ลุมพินี 38 คัดคู่แข่งเด็ดอัดแน่นคุณภาพ 11 คู่ เตรียมเปิดโหมดลุยเดือดบนเวทีลุมพินี (รามอินทรา) คืนนี้ (27 ต.ค.)

เปิดด้วยคู่เอก โอท็อป อ.ขวัญเมือง เด็กซ่าบ้าพลัง วัย 17 ปี จากอุบลราชธานี เปิดตัวดุชนะทีเคโอยกแรก ชินโก ชิบาตะ จากญี่ปุ่น กลับมาสานต่อความร้อนแรงวัดฝีมือ อิลยาส มูซาเอฟ มวยอาวุธพลิ้ว วัย 21 ปี จากรัสเซีย ที่ขอคืนฟอร์มเก่งหลังแพ้มา 3 ไฟต์ติด ในกติกามวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.)

คู่รองของรายการ ป้อมเพชร พีเค.แสนชัย มวยซ้ายบู๊สนุก วัย 25 ปี จากบุรีรัมย์ ฟอร์มสวยจัดเก็บแต้มชัย 2 ไฟต์ติด เปิดหน้าชนรุ่นพี่คนบ้านเดียวกัน ช่อฟ้า ท.แสงเทียนน้อย จอมบู๊แถวหน้าของเมืองไทย ที่จะขึ้นชกฉลองวันเกิด (26 ต.ค.) ต้อนรับอายุครบ 30 ปี ในกติกามวยไทย แคตช์เวต 132 ป. headtopics.com

ขณะที่ คู่เอกภาคอินเตอร์ ยอดภูผา วิมานแอร์ มวยอาวุธหนัก วัย 19 ปี จากชัยภูมิ ล่าสุดหยุดสถิติชนะรวดไว้ที่ 4 ไฟต์ ขอกลับมากู้ศรัทธาให้สมเป็นนักกีฬาที่ได้เซ็นสัญญา ONE หลังพลาดท่าพ่ายน็อก แอนตาร์ คาร์เซม มาในไฟต์ล่าสุด โดยครั้งนี้เจ้าตัวเร่งฟิตมาเต็มที่เพื่อปะทะรุ่นใหญ่ มาฟลุด ตูปิเยฟ จากอุซเบกิสถาน ที่อายุมากกว่า 14 ปี ในกติกามวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.)

นอกจากนี้ แฟน ๆ จะยังได้ติดตามผลงานของ นนทกิจ ต.หมอศรี กลับมาเคาะสนิมเป็นไฟต์ที่ 2 ลุ้นแย่งชิงแต้มชัยแรกกับ เลนนี บลาซี จากอิตาลี รวมถึง สิงห์โดมทอง นกยีนส์ลาดกระบัง ที่พร้อมฟัดหนัก สเตฟาน เออร์ไวน์ จากสกอตแลนด์ ที่ต่างผลงานดีชนะรวดใน 2 ไฟต์แรกเหมือนกัน headtopics.com

ติดตามความเดือดได้ที่ช่อง 7HD กด 35 ตั้งแต่เวลา 20.30 น.เป็นต้นไป รับประกันความมันดุเดือดเช่นเคย และใครที่อยากติดตามตั้งแต่ต้นรายการ ก็ชมผ่านช่องทางออนไลน์ได้เลย ทั้งเฟซบุ๊กและยูทูบ TERO Digital, Ch7HD และ ONE Championship ตั้งแต่ 19.30 น.เป็นต้นไป ห้ามพลาด

