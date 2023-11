ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนยกฟ้อง กลุ่มพันธมิตรฯ ชุมนุมปิดล้อมสภา ปี 51

กรณีเมื่อระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม ถึง 7 ตุลาคม 2551 จำเลยซึ่งเป็นแกนนำได้ชักชวนประชาชนเข้าร่วมชุมนุมที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เพื่อกดดันก่อความวุ่นวายให้ นายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรีในสมัยนั้น ลาออก โดยปิดล้อมสถานที่ราชการ , รัฐสภา เพื่อไม่ให้คณะรัฐมนตรี สส.,สว.

ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่า พยานหลักฐานโจทก์ไม่สามารถนำสืบได้ว่าจำเลยทั้งหมดก่อความวุ่นวาย และชุมนุมไม่ชอบการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตร เนื่องจากไม่เห็นด้วยที่รัฐบาลในขณะนั้น ยืนยันเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยไม่ชอบ จึงออกมาชุมนุมตามสิทธิของรัฐธรรมนูญ เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประชาชน จึงไม่เป็นความผิดตามฟ้อง

ส่วนข้อหาขัดคำสั่งเจ้าพนักงานนั้น เห็นว่าโจทก์ไม่มีประจักษ์พยาน เบิกความว่าจำเลยทั้งหมด เป็นคนสั่งการให้มวลชนกระทำการวุ่นวาย แต่เห็นว่ามวลชนตอบโต้ตำรวจเนื่องจากโกรธแค้นที่เข้ามาสลายการชุมนุม จำเลย 20 คน จึงไม่มีความผิดฐานขัดคำสั่งเจ้าพนักงาน

ส่วนข้อหาข่มขืนใจผู้อื่นและหน่วงเหนี่ยวกักขัง พยานหลักฐานโจทย์ไม่สามารถเบิกความให้เห็นว่าจำเลยทั้งหมดข่มขืนใจ หรือสั่งการใช้ให้ผู้ชุมนุมกระทำการปิดลอมอาคารรัฐสภา แต่เป็นการที่ผู้ชุมนุมทำเองโดยตอบโต้ตำรวจ เพื่อระบายความโกรธแค้น พยานหลักฐานของโจทก์ไม่มีน้ำหนักรับฟังได้ว่าจำเลยทั้งหมด กระทำผิดตามฟ้อง ที่ศาลชั้นต้นพิพากษามานั้นศาลอุทธรณ์เห็นพ้องด้วยพิพากษายกฟ้อง

ด้าน นายประพันธ์ คูณมี สมาชิกวุฒิสภา หนึ่งในจำเลยในคดีนี้ ได้เปิดเผยหลังศาลอ่านคำพิพากษาว่า การชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ในวันที่ 7ตุลาคมปี 2551 นั้น ศาลอุทธรณ์เห็นว่า เหตุการณ์ความวุ่นวาย ที่เกิดขึ้นนั้นมาจากการที่ตำรวจใช้กำลังและแก๊สน้ำตาสลายการชุมนุม โดยที่ผู้ชุมนุมไม่ทันตั้งตัวและไม่ได้เตรียมการมาเพื่อก่อเหตุความรุนแรง ซึ่งก่อนเกิดเหตุนั้นการชุมนุมก็เป็นไปด้วยความสงบไม่ได้เกิดความวุ่นวายแต่อย่างใด อีกทั้งการสลายการชุมนุมไม่ได้เป็นไปตามขั้นตอน คือไม่ได้มีการประกาศเตือน...

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

NATIONTV22: อุทธรณ์ยืนยกฟ้อง 'สนธิ ลิ้มทองกุล' กับพวก กลุ่มพันธมิตรฯ ปิดล้อมสภาปี 51ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนยกฟ้อง 'สนธิ ลิ้มทองกุล' กับพวกกลุ่มพันธมิตรฯ ปิดล้อมสภาปี 51 ชี้ เป็นการชุมนุมโดยสงบ ปราศจากอาวุธ ตามหลักอหิงสา และสิทธิตามรัฐธรรมนูญ ปี 2550

แหล่ง: NationTV22 | อ่านเพิ่มเติม ⮕

MGRONLINELIVE: ศาลอุทธรณ์ยืนยกฟ้อง 21 อดีตแกนนำและแนวร่วม พธม.ชุมนุมบริเวณรัฐสภา วันที่ 5-7 ตุลาฯ ปี 51ศาลอุทธรณ์พิพากษายื่นยกฟ้อง 21 อดีตแกนนำและแนวร่วม พธม.ชุมนุมบริเวณรัฐสภา วันที่ 5-7 ตุลาฯ ปี 51 ชี้ชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธ มุ่งเปิดโปงทุจริต ขัดขวางน้องเขยทักษิณ แถลงนโยบาย ส่วนเหตุการณ์ความรุนแรง เกิดจากตำรวจยิงแก๊สน้ำตาใส่ผู้ช

แหล่ง: MGROnlineLive | อ่านเพิ่มเติม ⮕

MGRONLINELIVE: ป่าช้าแตก! จนท.บุกตรวจผับดังช้างเผือกเชียงใหม่คืนฮาโลวีน พบไร้ใบอนุญาต-ปล่อยเด็กเข้าเต็มเชียงใหม่ - ชุดปฏิบัติการฝ่ายปกครอง สนธิกำลังบุกตรวจผับดังย่านช้างเผือกเชียงใหม่คืนฮาโลวีน พบไม่มีใบอนุญาติ-ปล่อยเด็กต่ำกว่า 20 ปี เข้าใช้บริการกว่า 240 คน-ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินเวลาซ้ำ ชงผู้ว่าฯสั่งปิด 5 ปี

แหล่ง: MGROnlineLive | อ่านเพิ่มเติม ⮕

KOM_CHAD_LUEK: บุกทลายปาร์ตี้ 'ฮาโลวีน' กลางเชียงใหม่ ปล่อยเด็กต่ำกว่า 20 เข้าบริการเพียบบุกทลายปาร์ตี้ 'ฮาโลวีน' สถานบันเทิงกลางเชียงใหม่ ปล่อยเยาวชนต่ำกว่า 20 ปี เข้าใช้บริการเพียบ พบแอบเปิดมาแล้วกว่า 3 ปี

แหล่ง: Kom_chad_luek | อ่านเพิ่มเติม ⮕

NATIONTV22: 'เจ๊อั๋น' อดีตเมียล้อต๊อก เล่าเส้นทางรักแฟนเด็กรุ่นลูกอายุห่างกัน 26 ปีเจ๊อั๋น ชุลีพร อตีตภรรยาตลกผู้ล่วงลับ ล้อต๊อก เปิดใจเล่ารักต่างวัยกับ บาส จุฑาเทพ แฟนเด็กรุ่นลูกที่อายุห่างกัน 26 ปี ที่ทั้งคู่คบหามานานกว่า11-12 ปี พร้อมมาเคลียร์คำครหาโดนเด็กหลอกกิน

แหล่ง: NationTV22 | อ่านเพิ่มเติม ⮕

SANOOK: คุกตลอดชีวิต ผอ.โรงเรียน คดีฆ่า 'น้องหลิว' สาวโรงงานวัย 19 หายตัวลึกลับนาน 8 ปีศาลอุทธรณ์พิพากษายืนศาลชั้นต้น จำคุกตลอดชีวิต ผอ.โรงเรียน คดีฆาตกรรม 'น้องหลิว' สาวโรงงาน วัย 19 ปี หลังหายตัวลึกลับนาน 8 ปี

แหล่ง: Sanook | อ่านเพิ่มเติม ⮕