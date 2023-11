ศาลปกครองสูงสุดรับคำฟ้องมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ถอนมติ กสทช. ควบรวมทรูดีแทค

จากที่มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ยื่นฟ้องคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ให้เพิกถอนมติ ‘ควบรวมทรูดีแทค’ รวมทั้งประกาศและนิติกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ตั้งแต่เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา – ล่าสุด วันนี้ ศาลปกครองสูงสุด มีคำสั่งกลับคำสั่งศาลปกครองชั้นต้น ให้รับคำฟ้องไว้พิจารณาวินิจฉัยแล้ว

ศาลปกครองสูงสุดให้เหตุผลว่า เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมให้ผู้บริโภค ได้รับการคุ้มครองตามสิทธิ์อันพึงมีพึงได้ และยังเป็นผู้ใช้บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ของดีแทค จึงได้รับผลกระทบจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง ถือเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหาย หรืออาจเดือดร้อนเสียหายโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ จากการกระทำของทรูและดีแทคการจะแก้ไข บรรเทาความเดือดร้อน หรือความเสียหายที่มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคได้รับนั้น...

จับตาประชุมบอร์ดกสทช.8 พ.ย.ตั้งอนุกรรมการพิจารณางบประมาณปี 67'บอร์ดดีอี' ส่งหนังสือกลับ กสทช. ย้ำงบประมาณปี 67ทำตาม กฎหมาย จับตาวาระประชุมบอร์ดกสทช. 8 พ.ย.66 ตั้งอนุกรรมการพิจารณางบประมาณ 5 พันล้านบาท อ่านเพิ่มเติม ⮕

ศาลปกครองสูงสุด ชี้ชะตา กสทช. ปมควบรวม TRUEจับตา ศาลปกครองกลาง นัดอ่านคำสั่งศาลปกครองสูงสุด คดีมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคฟ้อง กสทช. ปมให้ควบรวม TRUE - DTAC วันนี้ 30 ต.ค.66 อ่านเพิ่มเติม ⮕

กสทช.กางโรดแมปประมูลคลื่น 4 ย่านปี'69 เร่งถกค่ายมือถือหลังถูกโวยค่าโทรแพงยกสล็อตคลื่น 850 2100 2300 3500 MHz ทำแผนจัดสรรความถี่ เพื่อประมูลคลื่นความถี่ หามาตรการปลดล็อกอุปสรรคหนุน MVNO เกิดอย่างยั่งยืน เพิ่มผู้เล่นในตลาด หลังผู้บริโภคโวยหลังควบรวมอุตฯเหลือ 2 รายใหญ่ เจอราคาแพงเท่ากัน สวนทางคุณภาพที่ต่ำลง อ่านเพิ่มเติม ⮕

กสทช.เตรียมประมูลคลื่น 4 ย่าน ปี 69 เร่งแก้ปัญหาราคาเน็ตแพง คุณภาพแย่ ช่วยผู้ประกอบการรายเล็กและผู้บริโภคThe First Android Community in Thailand อ่านเพิ่มเติม ⮕

HUAWEI Mate 60 Series | DroidSansThe First Android Community in Thailand อ่านเพิ่มเติม ⮕

HUAWEI Mate 60 Pro | DroidSansThe First Android Community in Thailand อ่านเพิ่มเติม ⮕