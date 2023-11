ว่าที่คุณแม่ป้ายแดง\'ยุ้ย จีรนันท์\' เฉลยแล้ว!เพศลูกคนแรก พร้อมใบ้ชื่อลูก​

มีความสุขที่สุดเลย"ตั้งครรภ์ได้ 3 เดือนกว่า และรอมานานมาก ตอนแรกจะแต่งงานแล้วมีเลย แต่ผ่านมา 4 ปี ลองมาทุกวิธีแล้ว แต่อาจจะด้วยอายุเรา และทำงานมาหนักตลอด 20 ปี โดยความตั้งใจแรก อยากได้ลูกสาว แต่หมอบอกว่าเลือกไม่ได้ สุดท้ายก็เหมือนปาฏิหาริย์ เพราะว่าเราได้ลูกผู้หญิงจริงๆ

