วิเคราะห์คู่เงิน USDCAD ประจำวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566

THAIFRX: วิเคราะห์คู่เงิน EURUSD ประจำวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566วิเคราะห์ทิศทางและแนวโน้มคู่เงิน EUR/USD : มีโอกาสพุ่งสู่ 1.0620เปิดออเดอร์ : Buy Limit 1.0570จุดทำกำไร EURUSD : 1.0600 , 1.0640Stop loss : 1.0540Forex ฟอร์เร็กซ์

แหล่ง: thaifrx | อ่านเพิ่มเติม ⮕

THAIFRX: วิเคราะห์คู่เงิน GBPUSD ประจำวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566วิเคราะห์ทิศทางและแนวโน้ม GBP/USD วันนี้ : มีโอกาสพุ่งสู่ 1.2220เปิดออเดอร์ : Buy Limit 1.2160จุดทำกำไร : 1.2190 , 1.2210 , 1.2230Stop loss : 1.2130Forex ฟอร์เร็กซ์

แหล่ง: thaifrx | อ่านเพิ่มเติม ⮕

THAIFRX: วิเคราะห์คู่เงิน USDJPY ประจำวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566วิเคราะห์ทิศทางและแนวโน้มคู่เงิน USDJPY : มีโอกาสร่วงสู่ 150.00เปิดออเดอร์ : Sell Limit 150.60จุดทำกำไร USDJPY : 150.30 , 150.10 , 149.90Stop loss : 150.90Forex ฟอร์เร็กซ์ USDJPY

แหล่ง: thaifrx | อ่านเพิ่มเติม ⮕

THANSETTAKIJ: อากาศวันนี้ 1 พฤศจิกายน 2566 กทม.มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่สภาพอากาศวันนี้ 1 พฤศจิกายน 2566 กรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 กทม.รายงานสถานการณ์ประจำวันนี้ ปรากฏว่า มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่

แหล่ง: Thansettakij | อ่านเพิ่มเติม ⮕

INFOQUESTNEWS: World Economic Calendar รายสัปดาห์ ประจำวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566ติดตามข่าวเศรษฐกิจ หุ้น การเงิน และประเด็นน่าสนใจรอบโลกที่นี่

แหล่ง: InfoQuestNews | อ่านเพิ่มเติม ⮕

PRACHACHAT: ช่อง 3 ยกทัพ ละคร-ซีรีส์-วาไรตี้ จัดเต็มความบันเทิงตลอดเดือน พ.ย.ช่อง 3 จัดเต็มความบันเทิง เดือน พฤศจิกายน 2566 ครบเครื่อง-ครบรส ไปกับ ละคร ซีรีส์ และวาไรตี้คุณภาพ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ช่อง 3 แกะกล่องความบันเทิงเดือน

แหล่ง: prachachat | อ่านเพิ่มเติม ⮕