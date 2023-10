วิธีดูจํานวนคําใน Google Docs

ซึ่งคุณอาจเจอจากการรับมอบหมายงานบางอย่างเช่น ให้เขียนการนำเสนอเกี่ยวกับแนวทางการตลาดความยาว 500 คำ โดยใช้ Google Docs ซึ่งโดยทั่วไปส่วนใหญ่ใช้ Microsoft Word ซึ่งก็มีการนับจำนวนคำให้เลยตั้งแต่เปิดโปรแกรม แต่ถ้าคุณใช้บน Google Docs จะรู้ได้อย่างไรว่าพิมพ์ครบ 500 คำแล้ว สามารถทำได้โดยดูขั้นตอนดังนี้

Google ประกาศเลิกวางจำหน่าย Fitbit ในหลากหลายประเทศรวมถึงประเทศไทย!หลังจาก Google ได้เข้าซื้อกิจการ Fitbit อย่างเป็นทางการเมื่อปี 2019 ล่าสุดในหน้า Google Support ได้ประกาศเลิกวางจำหน่าย Fitbit ในหลากหลายประเทศที่รวมถึงประเทศไทย อ่านเพิ่มเติม ⮕

LINE-Google เพิ่มฟีเจอร์ ฮาโลวีน ส่งป๊อปอัปผีสุดน่ารักมาหลอกหลอนคนใช้งานLINE-Google เพิ่มฟีเจอร์ธีมเทศกาลฮาโลวีน ส่งป๊อปอัปผีสุดน่ารักมาหลอกหลอนคนใช้งานเมื่อพิมพ์และค้นหาคำว่า 'ฮาโลวีน' อ่านเพิ่มเติม ⮕

เปิดไอเดีย Prompt คำสั่ง AI หาชุด-ที่เที่ยวฮาโลวีนสุดเก๋ ด้วย Bard ของ Googleเปิดไอเดียใช้ AI หาชุด-ที่เที่ยวฮาโลวีนสุดเก๋ ด้วย Prompt คำสั่ง Bard AI ของ Google ที่จะทำให้เทศกาลวันหลอกผีของคุณไม่เหมือนเดิม อ่านเพิ่มเติม ⮕

PEA VOLTA เปิด 7 สถานีใหม่ วาสนาผู้ใด๋น้อ จะได้มาใช้บริการ VOLTA DC 25 kWรายชื่อสถานี 1.PEA VOLTA พานทอง จังหวัดชลบุรี Google Maps : https://maps.app.goo.gl/gVrA3YUBZxiwWvTw8 2.PEA VOLTA บ่อทอง จังหวัดชลบุรีGoogle Maps : อ่านเพิ่มเติม ⮕

หุ้น Alphabet บริษัทแม่ Google ดิ่งเฉียด 10% หลังรายได้จาก 'ระบบคลาวด์' ต่ำคาดหุ้นของ Alphabet Inc บริษัทแม่ของ Google ดิ่งเกือบ 10% หลังประกาศรายได้จากการให้บริการคลาวด์ในไตรมาส 3 ไม่เป็นไปตามคาดที่ 8.41 พันล้านบาท (ราว 3.1117 แสนล้านบาท) ฉุด 'ดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐ' ในภาพรวม โดยเฉพาะหุ้นเทคฯ ร่วงลงตามไป อ่านเพิ่มเติม ⮕

Google Maps อัปเดตฟีเจอร์ใหม่ Immersive View ดูเส้นทางเสมือนจริง หาจุดชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าได้ง่ายขึ้นThe First Android Community in Thailand อ่านเพิ่มเติม ⮕