วิธีป้องกันไวรัส มัลแวร์ บนมือถือ Android

ช่องทางนี้ก็ถือว่าปลอดภัยเช่นกัน เพราะ ได้รับการตรวจสอบก่อนอนุมััติ APK ให้ลงในเว็บไซต์ให้ผู้ใช้ Android ได้ดาวน์โหลด

ในทางกลับกัน หากคุณกำลังดาวน์โหลด APK จากเว็บไซต์ที่คุณไม่รู้จัก ให้หาข้อมูลก่อน นี่คือเว็บไซต์ของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ใช่หรือไม่ นักพัฒนาซอฟต์แวร์ เป็นที่รู้จักและเชื่อถือได้หรือไม่? มีคนอื่นตรวจสอบซอฟต์แวร์นี้หรือไม่? หากไม่ใช่ก็ไม่ควรดาวน์โหลดติดตั้ง APK ในแหล่งเว็บที่คุณไม่รู้จักในปัจจุบันมี Store ดาวน์โหลดอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น Amazon App Store และ F-Droid แต่อย่างไรก็ตามไม่ควรดาวน์โหลดแอปที่ไม่รู้จัก และแหล่งดาวน์โหลด App Store ที่คุณไม่รู้จักเป็นอันขาด ดีสุดคือดาวน์โหลดจาก Google Play...

หากมีการระมัดระวังในการท่องเว็บ การดาวน์โหลดแอปจาก Google Play Store หรือแหล่งดาวน์โหลด Apk ที่เชื่อถือได้ ก็จะช่วยคุณปลอดภัยจากไวรัสมัลแวร์บนมือถือ Android

