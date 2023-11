ลาซาด้า เปิดศูนย์คัดแยกสินค้าใหม่ในไทย ชูเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ

ครอบคลุมพื้นที่ 23 จังหวัดสำคัญทั่วไทย ชูจุดขายรับสินค้าทันใจภายในวันถัดไปหลังสั่งซื้อ* โชว์ศักยภาพเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติในศูนย์โลจิสติกส์แห่งใหม่บนถนนเทพารักษ์ พร้อมมุ่งยกระดับประสิทธิภาพและมาตรฐานบริการโลจิสติกส์ ด้วยกระบวนการคัดแยกพัสดุที่รวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้นช่วยเพิ่มกำลังคัดแยกพัสดุทั้งหมดของ ลาซาด้า ในประเทศไทย รวมเป็นกว่า 2 ล้านชิ้นต่อวัน รองรับพฤติกรรมการช้อปปิงออนไลน์ที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง พร้อมขับเคลื่อนการเติบโตของอุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซไทยกล่าวว่า...

บริการ “ส่งเร็วพิเศษ (Priority Delivery)” ของลาซาด้า เปิดให้บริการตั้งแต่เดือนกันยายนปี 2565 เป็นต้นมา โดยผู้ซื้อจะได้รับสินค้าภายใน 2 วันทำการหลังจากวันที่ทำการสั่งซื้อสินค้าจากร้านค้า LazMall หรือ ร้านค้าแนะนำ (LazPick) และผู้ขายมาร์เก็ตเพลสที่เข้าร่วมบริการ โดยไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม* ปัจจุบันให้บริการครอบคลุม 23 จังหวัดสำคัญทั่วประเทศ อาทิ กรุงเทพฯ และปริมณฑล ชลบุรี และ นครราชสีมา เป็นต้น...

“เราพบว่าลูกค้าที่ได้ใช้บริการส่งเร็วพิเศษมีแนวโน้มที่จะมีความพึงพอใจต่อการซื้อสินค้าชิ้นนั้นๆ เพิ่มขึ้น ส่งผลให้อัตราการยกเลิกคำสั่งซื้อโดยรวมต่ำลง และทำให้ยอดขายของแบรนด์เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน โดยหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้ลาซาด้าสามารถขยายบริการส่งเร็วพิเศษได้อย่างต่อเนื่อง คือ การมีศูนย์คัดแยกสินค้าในบริเวณที่เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญ และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย”ศูนย์คัดแยกสินค้าเทพารักษ์ครบครันด้วยเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติที่ครอบคลุมการปฏิบัติงานกว่า 75% ของศูนย์ฯ... headtopics.com

นอกจากนี้ ความแม่นยำในการคัดแยกพัสดุที่เพิ่มขึ้นทำให้สินค้าสามารถจัดส่งได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว รวมถึงช่วยลดแรงกระแทกในกระบวนการคัดแยกซึ่งช่วยลดความเสี่ยงที่พัสดุจะเสียหาย นอกจากนี้ ยังสามารถเพิ่มกำลังการคัดแยกได้เพิ่มเติมเพื่อรองรับยอดคำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นในช่วงเมกะแคมเปญซึ่งเป็นช่วงสร้างรายได้สำคัญให้แก่ร้านค้าศูนย์คัดแยกสินค้าเทพารักษ์ เป็นศูนย์คัดแยกสินค้าขนาดใหญ่ที่สุดของลาซาด้า ประเทศไทย ด้วยพื้นที่กว่า 35,000...

'ลาซาด้า’ ลงทุนครั้งใหญ่ในไทย เปิด 'ศูนย์คัดแยกสินค้า' ใหญ่สุดอาเซียนลาซาด้า เดินยุทธศาสตร์ ยกระดับโลจิสติกส์ หนุนอีโคซิสเตมอีคอมเมิร์ซโต ลงทุนครั้งใหญ่ตั้ง 'ศูนย์คัดแยกสินค้ากึ่งอัตโนมัติ' รองรับพัสดุต่อวัน 2 ล้านชิ้น นับเป็นการลงทุนทางโลจิสติกส์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งเป้าคืนทุนภายใน 2-3... อ่านเพิ่มเติม ⮕

ศูนย์คัดแยกสินค้าใหม่ Lazada ใช้เทคโนโลยีแยกพัสดุไม่มีตกค้าง ลูกค้ารับของทันใจ วันถัดไปหลังซื้อลาซาด้า (Lazada) ขยายบริการ “ส่งเร็วพิเศษ (Priority Delivery)” ในพื้นที่ 23 จังหวัดทั่วไทย พร้อมเปิดศูนย์คัดแยกสินค้าแห่งใหม่บนถนนเทพารักษ์ บนพื้นที่กว่า 35,000 ตารางเมตร ด้วยเครื่องจักรและระบบอัตโนมัติในการจัดเรียง คัดแยก และส่งพัสดุไปยังสถานีปลายทาง... อ่านเพิ่มเติม ⮕

ลาซาด้า เปิดตัวฟีเจอร์ Put in My Home ทดลองแต่งบ้านแบบเสมือนจริงลาซาด้า เปิดตัวฟีเจอร์ Put in My Home ทดลองแต่งบ้านแบบเสมือนจริง หนุนร้านค้าเพิ่มยอดขายด้วยเทคโนโลยี 3D และ Augmented Reality อ่านเพิ่มเติม ⮕

ลาซาด้า ยกระดับ ลาซาด้าเพย์ เติมเต็มไลฟ์สไตล์การเงินดิจิทัลลาซาด้า ประเทศไทย อัปเดต ลาซาด้าเพย์ รวบรวมหลากหลายบริการ แบบครบในที่เดียว ทั้ง ลาซาด้าเพย์ วอลเล็ต และบริการ ลาซาด้าเพย์ เลเทอร์ อ่านเพิ่มเติม ⮕

'ลาซาด้า' ยกระดับ ‘ลาซาด้าเพย์’ มอบประสบการณ์การชำระเงิน และบริการทางการเงินดิจิทัลเติมเต็มทุกไลฟ์สไตล์ลาซาด้า ประเทศไทย อัปเดต ลาซาด้าเพย์ บริการทางการเงินดิจิทัลที่ตอบโจทย์ผู้ใช้งานยุคใหม่ รวบรวมหลากหลายบริการ จบ ครบในที่เดียว ไม่ว่าจะเป็น ลาซาด้าเพย์ วอลเล็ต* โฉมใหม่ที่ขยายการบริการให้ผู้ใช้งานสามารถชำระเงินที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ นอกเหนือจากการช้อปบนแพลตฟอร์มลาซาด้า และบริการ ลาซาด้าเพย์ เลเทอร์** ที่ให้บริการสินเชื่อเพื่อช้อปบนแพลตฟอร์ม นอกจากนี้ยังมีบริการทางการเงินในรูปแบบดิจิทัลอื่น ๆ ที่ครอบคลุมทุกความต้องการ ใช้งานง่ายผ่านแอปฯ ลาซาด้าเพย์ มอบความสะดวกสบายในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การสมัคร-เติมเงิน-ใช้จ่าย ฉลาดคุ้ม เติมเต็มทุกไลฟ์สไตล์ด้วยความคุ้มครองเงินในบัญชี^ และคุ้มค่าด้วยสิทธิพิเศษจ อ่านเพิ่มเติม ⮕

ลาซาด้า 9.9 ลดอลัง ปังทุกแบรนด์ HOUSE OF LazBEAUTY 9.9 เอาใจนักช้อปสายบิวตี้ลาซาด้า 9.9 ลดอลัง ปังทุกแบรนด์ ยกขบวนสินค้าแบรนด์แท้ เ […] อ่านเพิ่มเติม ⮕