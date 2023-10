ลมเปลี่ยนทิศโลกยานยนต์

พอเอ่ยถึง Japan Mobility Show 2023 หลายคนอาจจะงง เพราะไม่เคยได้ยินมาก่อน แต่ถ้าบอกว่า Tokyo Motor Show เชื่อว่าทุกคนต้องร้องอ๋อ เพราะเป็นงานแสดงรถยนต์ที่เก่าแก่ แถมยังเป็น 1 ใน 3 งานแสดงรถยนต์ที่ยิ่งใหญ่ของโลก แต่เนื่องจากสายลมแห่งโลกยานยนต์เปลี่ยนทิศทาง พัดไปยังประเทศจีน ซึ่งเป็นหนี่งในตลาดรถยนต์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโลก และยังมีศักยภาพที่จะเติบใหญ่ขยายตัวได้อีกมากช่วงนี้ที่ญี่ปุ่นกำลังมีงานใหญ่สำหรับโลกยานยนต์ คือ Japan Mobility Show 2023 จัดระหว่างวันที่ 25 ต.ค.-5 พ.ย.

พอเอ่ยถึง Japan Mobility Show 2023 หลายคนอาจจะงง เพราะไม่เคยได้ยินมาก่อน แต่ถ้าบอกว่า Tokyo Motor Show เชื่อว่าทุกคนต้องร้องอ๋อ ใครที่ชื่นชอบรถยนต์หรืออยู่ในแวดวงยานยนต์ จะต้องเคยมางานนี้อย่างน้อยก็ครั้งหนึ่งในชีวิต

อย่างไรก็ดี เนื่องจากสายลมแห่งโลกยานยนต์ได้เปลี่ยนทิศทาง โดยได้พัดไปยังประเทศจีน ซึ่งเป็นหนี่งในตลาดรถยนต์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโลก และยังมีศักยภาพที่จะเติบใหญ่ขยายตัวได้อีกมาก ทำให้ทุกค่ายรถบิ๊กเบิ้มของโลกทั้งสหรัฐอเมริกา ยุโรป และญี่ปุ่น รวมทั้งเกาหลีใต้ จึงได้มุ่งมาที่ประเทศจีน ส่งผลให้งานแสดงรถยนต์ที่ยิ่งใหญ่ของจีน คือ เซี่ยงไฮ้ออโตโชว์และปักกิ่งออโตโชว์ (ทั้ง 2 งานจะสลับกันจัดคนละปี) จะมีความยิ่งใหญ่สุดกระหึ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพราะทุกค่ายรถยนต์จากทั่วโลกต้องมาร่วมงานนี้และต้องวัดของดีทีเด็ดจากคลังแสงมาโชว์กันเต็มพิกัด headtopics.com

ขณะที่ตลาดรถยนต์ทั้งในยุโรปและญี่ปุ่นเริ่มอิ่มตัว ทำให้งานแสดงรถยนต์ที่เคยยิ่งใหญ่ของโลกทั้งแฟรงก์เฟิร์ตออโตโชว์และโตเกียวมอเตอร์โชว์ต้องหดแฟบลงเรื่อยๆ เพราะค่ายรถยนต์ยุโรปก็ทุ่มงบน้อยลงในการเข้าร่วมงานโตเกียวมอเตอร์โชว์

สุดท้ายทั้ง 2 งานต้องเปลี่ยนชื่องานใหม่ เพื่อขยายขอบเขตของงานให้กว้างใหญ่ หวังดึงหลากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์มาเข้าร่วมงานมากขึ้น อย่างแฟรงก์เฟิร์ตออโตโชว์ ก็เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “มิวนิก โมบิลิตี้ โชว์” เริ่มเปลี่ยนปีนี้เป็นปีแรก ขณะที่โตเกียวมอเตอร์โชว์ก็เปลี่ยนเป็น “เจแปน โมบิลิตี้ โชว์” เพิ่งเปลี่ยนปีนี้เป็นปีแรกเช่นกัน headtopics.com

อย่างไรก็ดี แม้จะเปลี่ยนชื่องานแล้ว แต่เราก็ยังเห็นได้ว่าทั้ง 2 งานนี้ไม่ได้ยิ่งใหญ่เหมือนในอดีต ดูหงอยๆ เหงาๆ เรียกได้ว่ากร่อยไม่น้อยขณะที่ค่ายรถยุโรปที่มา ก็มีเพียง เบนซ์ บีเอ็มฯ และ เรโนลต์ ส่วนค่ายรถสหรัฐฯ ไม่ได้มาร่วมงานสักค่าย

