ฤกษ์ดีประจำสัปดาห์ 22-28 พฤศจิกายน 2566

ฤกษ์ดีประจำสัปดาห์ 07:09-16:09 น.สีมงคล : สีขาว สีเขียว สีดำเลขไพ่ที่ได้ทั้งหมด : 10514เลขมงคล : 1 0 5เลขเด่น : 5 11 00 55 51 15 50 05 10 01เลขแปลง : 44 41 14 45 54 50 05 74 47 46 64ดวง 12 ราศี ดวงรายสัปดาห์ วันที่ 22-28 พฤศจิกายน 2566

Similar News:คุณยังสามารถอ่านข่าวที่คล้ายกันนี้ซึ่งเรารวบรวมจากแหล่งข่าวอื่น ๆ ได้

Squeeze by Tipco ปิดฉาก 20 ปี วันที่ 28 พ.ย. 66 นี้Squeeze by Tipco แบรนด์สมูทตี้จากทิปโก้ ปิดฉาก 20 ปี แจ้งเปิดบริการวันสุดท้าย 28 พฤศจิกายน 2566 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 Squeeze by Tipco แบรนด์สมูทตี้

แหล่ง: prachachat - 🏆 59. / 51 อ่านเพิ่มเติม »

รัฐบาล ประกาศคิกออฟ “แก้หนี้นอกระบบ” 28 พฤศจิกายน 2566 นี้รัฐบาลเตรียมประกาศคิกออฟงานใหญ่ “แก้หนี้นอกระบบ” ทั่วประเทศ 28 พฤศจิกายน 2566 นี้ หลังนายกฯ เรียกหน่วยงานประชุมด่วน เร่งคลอดมาตรการช่วยเหลือ เล็งประกาศเป็นวาระแห่งชาติ

แหล่ง: Thansettakij - 🏆 23. / 63 อ่านเพิ่มเติม »

อากาศวันนี้ 1 พฤศจิกายน 2566 กทม.มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่สภาพอากาศวันนี้ 1 พฤศจิกายน 2566 กรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 กทม.รายงานสถานการณ์ประจำวันนี้ ปรากฏว่า มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่

แหล่ง: Thansettakij - 🏆 23. / 63 อ่านเพิ่มเติม »

ตรังประชุมคณะทำงานจัดงานฉลองรัฐธรรมนูญและงานกาชาดจังหวัดตรังประชุมคณะทำงานจัดงานฉลองรัฐธรรมนูญและงานกาชาดจังหวัดตรัง ประจำปี 2566 วันนี้ (3 พฤศจิกายน 2566) ที่ห้องพระยารัษฎา ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง นายทรงกลด สว่างวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานประชุมคณะทำงานจัดงานฉลองรัฐธรรมนูญและงานกาชาดจังหวัดตรัง ประจำปี 2566 โดยมีคณะทำงานฯ ตามคำสั่งจังหวัดตรังที่ 3269/2566 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน...

แหล่ง: siamrath_online - 🏆 15. / 63 อ่านเพิ่มเติม »

'เรืองไกร' จ่อร้อง กกต. สอบคุณสมบัติ รมต. เพิ่มอีก 1 คน ถือหุ้นเกิน 5% หรือไม่นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ แจ้งว่า ตามที่ข่าวสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ข่าวที่ 35/2566 วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เรื่องพิจารณาที่ 5 ที่ลงไว้ ดังนี้

แหล่ง: thaipost - 🏆 62. / 51 อ่านเพิ่มเติม »

เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เตรียมโอนเข้าบัญชี 6 พ.ย.นี้เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เตรียมโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 เฉพาะผู้ที่โอนเงินไม่สำเร็จ และผู้มีสิทธิที่ยืนยันตัวตนเพิ่มเติม พร้อมอัปเดต สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด เดือนพฤศจิกายน 2566 กรมบัญชีกลาง จ่ายอะไรบ้าง

แหล่ง: ktnewsonline - 🏆 24. / 63 อ่านเพิ่มเติม »