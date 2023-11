ร่างหนุ่มแรงงานบุรีรัมย์ เหยื่อสงครามอิสราเอล กลับถึงบ้านเกิดแล้ว

2 พ.ย.2566 - ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศพของนายจรูญ ชาติดำดี อายุ 40 ปี หนึ่งในแรงงานที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์สู้รบระหว่างกลุ่มฮามาสกับกองกำลังอิสราเอล ถูกส่งกลับมาถึงบ้านเกิดที่บ้านเลขที่ 37 ม.7 ต.บ้านยาง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์แล้ว ท่ามกลางเสียงร้องไห้ระงมของครอบครัวและญาติพี่น้อง โดยเฉพาะนางจันทร์ วิเศษสัตย์ อายุ 75 ปี ผู้เป็นแม่ที่ยังทำใจไม่ได้กับการสูญเสียลูกชายอันเป็นที่รัก ทันทีที่เห็นร่างไร้วิญญาณของลูกชายร้องไห้แทบขาดใจ จนท.

ทั้งนี้ยังได้มีแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์, สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์, จัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้แทนจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ รวมทั้งปลัดอาวุโสอำเภอลำปลายมาศ ผู้นำท้องถิ่น ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้าน มาร่วมรอรับศพของนายจรูญ ด้วย ซึ่งผู้เป็นแม่ได้เตรียมเสื้อสีขาวตัวใหม่ ผ้าขาวม้าไหม...

โดยครอบครัวมีกำหนดจะตั้งสวดอภิธรรมเป็นเวลา 3 คืน ก่อนจะเคลื่อนร่างไปประกอบพิธีฌาปนกิจที่วัดในหมู่บ้าน ในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ นางหนู อาของนายจรูญ กล่าวทั้งน้ำตาว่า เสียใจที่หลานต้องมาเสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้ แต่ก็ดีใจที่ทางการได้ช่วยนำร่างหลานส่งกลับมาประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้าน ซึ่งล่าสุดได้คุยกับหลานครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 26 ก.ย.66 ก็ขอให้หลานไปอยู่มนภพภูมิที่ดี

ด้าน ร.อ.กิตสมพงษ์ กล้าหาญ แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า นายจรูญ เป็นศพแรกของแรงงานชาว จ.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SIAMRATH_ONLINE: คนเชียร์แขกขึ้นรถโดยสารเคลียร์ใจคู่กรณีรับผิดพร้อมปรับปรุงปัญหารถติดหน้าวอล์คกิ้งสตรีทพัทยาจากกรณีเมื่อวันที่ 26 ต.ค.ที่ผ่านมา นายสาธิต อายุ 41 ปี พร้อมแฟนสาว น.ส.อรัญญา อายุ 33 ปี พนักงานบูธแลกเงินต่างประเทศ ร้องเรียนกับสื่อมวลชน หลังคนคุมรถโดยสารสหกรณ์สองแถว แท็กซี่พัทยา บริเวณด้านหน้าถนนคนเดินวอล์คกิ้งสตรีท พัทยาใต้ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.

แหล่ง: siamrath_online | อ่านเพิ่มเติม ⮕

SIAMRATH_ONLINE: เศร้าสลด หนุ่มเคราะห์ร้าย ถูกคนร้ายหลอนยาขับรถไล่ยิงตายคารถ แม่ไม่มีเงินแม้จัดงานศพลูกชายสุรินทร์ เศร้าสลด งานศพ หนุ่มเคราะห์ร้าย ถูกคนร้ายหลอนยาขับรถไล่ยิงตายคารถ แม่ไม่มีเงินแม้จัดงานศพลูกชาย ด้านญาติพี่น้องไม่อโหสิกรรม ยิงให้ตายได้ก็จะยิง ยืนยันต้องการให้ประหารชีวิตมารสังคม วันที่ 27 ต.ค.66 ผู้สื่อข่าวรายงานถึงบรรยากาศงานศพของนายโกวิทย์ ช่างบิวท์อิน อายุ 48 ปี บ้านเลขที่ 4 บ.จังเอิล ม.7 ต.สะกาด อ.สังขะ จ.

แหล่ง: siamrath_online | อ่านเพิ่มเติม ⮕

SIAMRATH_ONLINE: ประธานมูลนิธิดาวเหนือ จัดทนายช่วยยายวัย 85 ปี ถูกเพื่อนบ้านหลอกถอนเงินร่วม 6ล้าน เกลี้ยงบัญชีวันที่ 21 ตุลาคม 2566 จากกรณีเมื่อวันที่ 20ต.ค.66 ทีมข่าวลงพื้นที่หลังจากได้รับเรื่องร้องเรียนจากนางปาลิตา คมกรด อายุ 59 ปี ว่า ยายแคล้ว พึ่งพิง อายุ 85 ปี ที่พักอาศัยอยู่ใน ต.สร่างโศก อ.บ้านหมอ จ.

แหล่ง: siamrath_online | อ่านเพิ่มเติม ⮕

SIAMRATH_ONLINE: แม่ใจจะขาดใกล้ถึงเวลารับศพลูกชายกลับบ้านเกิดขอนแก่นจากเหตุความไม่สงบที่อิสราเอลวันที่ 20 ต.ค.2566 เวลา 15.30 น.ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า ได้เดินทางไปที่บ้านโคกสูง ม.6 ต.โนนธาตุ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น ซึ่งเป็นบ้านของนาย พิชิต หรือนายสด อายุ 27 ปี แรงงานไทยชาว จ.

แหล่ง: siamrath_online | อ่านเพิ่มเติม ⮕

SIAMRATH_ONLINE: 'แม่น้องพลอย' เหยื่อหลอกขายไอโฟน แฉกลโกงมิจฉาชีพ ใจสลายลูกจบชีวิตตัวเอง วอน ตร.จัดการให้สิ้นซากจากกรณี “น้องพลอย” (นามสมมติ) อายุ 19 ปี นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนแห่งหนึ่งใน จ.นครศรีธรรมราช ผูกคอตายในห้องนอน อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช โดยตำรวจสอบสวนพบสาเหตุเบื้องต้น เกิดจากความเครียดเนื่องจากถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์ฉ้อโกงทางช่องทางออนไลน์ หลอกให้โอนเงินผ่อนโทรศัพท์มือถือไอโฟน 13 ล่าสุดจับบัญชีม้าได้แล้ว 4 คน รายการโหนกระแส ออกอากาศวันที่ 20 ต.ค.

แหล่ง: siamrath_online | อ่านเพิ่มเติม ⮕

SIAMRATH_ONLINE: แรงงานไทยชาวขอนแก่น ยอมรับหลังกลับจากอิสราเอลชีวิตลำบากขึ้น ยังมีหนี้ค้างอยู่เกือบ 5 แสนวันที่ 20 ต.ค.66 ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปพบกับนายถาวร อักษรเสือ หรือ จิ๋ว อายุ 38 ปี ที่บ้านเปือย ม.3 ต.บ้านกง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น แรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานที่ประเทศอิสราเอล และเดินทางกลับประเทศไทยหลังเกิดภาวะสงครามในประเทศอิสราเอล นายถาวร กล่าวว่า ไปทำงานอยู่ที่เมือง OFAGIM (โอฟากิม) ซึ่งตั้งอยู่ภาคกลางตอนล่างของประเทศอิสราเอล ตั้งแต่เดือน ก.พ.

แหล่ง: siamrath_online | อ่านเพิ่มเติม ⮕