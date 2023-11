รู้จัก 'สส.ปูอัด' ไชยามพวาน มั่นเพียรจิตต์ ถูกตัดสิทธิ ปมคุกคามทางเพศ

หลังนายไชยามพวาน ได้รับเลือกตั้งจากครั้งที่ผ่านมาให้เป็น สส.กทม. เขตจอมทอง-บางขุนเทียน-ท่าข้าม ทันที่ที่ได้รับตำแหน่งได้ลงพื้นที่แก้ปัญหาให้ชาวบ้านในพื้นที่ทันที่ โดยมีผลงาน เช่น การแก้ปัญหา ลิงแสมดำในเขตบางขุนเทียน เป็นต้น

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

THAIPBSNEWS: รู้จัก 'สส.ปูอัด' ไชยามพวาน มั่นเพียรจิตต์รู้จัก 'สส.ปูอัด' ไชยามพวาน มั่นเพียรจิตต์ หลังโซเชียลเรียกร้องลาออก สส.ปมคุกคามทางเพศ พร้อมเรียกร้องขอโทษและเยียวยาผู้เสียหาย หลังที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค และ สส.ของพรรคก้าวไกล ร่วมลงมติหาข้อสรุปกรณี สส. 2 คน ของพรรคก้าวไกล หลังถูกข้อกล่าวหาว่าคุกคามทางเพศ โดยได้ข้อสรุป มีมติขับ 'วุฒิพงศ์ ทองเหลา' สส.

แหล่ง: ThaiPBSNews | อ่านเพิ่มเติม ⮕

SANOOK: ประวัติ ไชยามพวาน มั่นเพียรจิตต์ สส.ปูอัด ก้าวไกล คนที่มติพรรคให้คาดโทษไว้ก่อนเปิดประวัติ สส.ปูอัด ไชยามพวาน มั่นเพียรจิตต์ สส.กทม. เขตจอมทอง พรรคก้าวไกล

แหล่ง: Sanook | อ่านเพิ่มเติม ⮕

SIAMRATH_ONLINE: 'รุ้ง ปนัสยา' จี้ 'ปูอัด' ต้องลาออก เมาไม่ใช่ข้ออ้าง 'ก้าวไกล' ต้องแก้ปัญหาเรื่องเพศให้ได้จากกรณีที่คณะกรรมการวินัย คณะกรรมการบริหาร พรรคก้าวไกล มีมติว่า นาย ไชยามพวาน มั่นเพียรจิตต์ ทำผิดวินัยร้ายแรง คุกคามทางเพศ ที่ประชุมร่วม สส.

แหล่ง: siamrath_online | อ่านเพิ่มเติม ⮕

SIAMRATH_ONLINE: ว้าวุ่นเลย! 'วิโรจน์' โพสต์สเตตัสจอดำ ขึ้นแคปชั่น 'ไชยามพวาน ควรลาออก'จากกรณีที่คณะกรรมการวินัย คณะกรรมการบริหาร พรรคก้าวไกล มีมติว่า นาย ไชยามพวาน มั่นเพียรจิตต์ ทำผิดวินัยร้ายแรง คุกคามทางเพศ ที่ประชุมร่วม สส.

แหล่ง: siamrath_online | อ่านเพิ่มเติม ⮕

NATIONTV22: ผิดหวังหนัก 'ไอซ์ รักชนก' ซัด 'สส.ปูอัด' ยังไม่คิดรับผิด ปมคุกคามทางเพศ'ไอซ์ รักชนก' ผิดหวังหนัก มติก้าวไกล คาดโทษ 'สส.ปูอัด' ปมคุกคามทางเพศ ซัด อ้างหน้าตาเฉยไม่ยอมรับผิด ลั่นจากนี้ขอหยุดทำกิจกรรมกับพรรค

แหล่ง: NationTV22 | อ่านเพิ่มเติม ⮕

KOM_CHAD_LUEK: 'ไอติม' โพสต์แจง 'ไม่ได้ปกป้องเด็กปั้น' ปมถูกหล่าวหาปกป้อง ‘ปูอัด’‘ไอติม’ พริษฐ์ วัชรสินธุ โพสต์แจง “ไม่ได้ปกป้องเด็กปั้น” ปมถูกหล่าวหาปกป้อง ‘ปูอัด’ ลั่นอยู่บนหลักการถูกต้องและข้อเท็จจริงเท่านั้นในทุกคน ทุกกรณี ไม่ว่าเคยร่วมงานหรือไม่ เผยมติส่วนตัวให้ขับออก สส.ไชยามพวาน

แหล่ง: Kom_chad_luek | อ่านเพิ่มเติม ⮕