รู้จัก 'สส.ปูอัด' คนที่ 'ก้าวไกล' ให้คาดโทษไว้ก่อน ปมคุกคามทางเพศ

เขตจอมทอง-บางขุนเทียน-ท่าข้าม ถูกร้องเรียนคุกคามทางเพศ หลังที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค และ สส.ของ

THAIPBS: รู้จัก 'สส.ปูอัด' ไชยามพวาน มั่นเพียรจิตต์ ถูกตัดสิทธิ ปมคุกคามทางเพศรู้จัก 'สส.ปูอัด' ไชยามพวาน มั่นเพียรจิตต์ หลังโซเชียลเรียกร้องลาออก สส.ปมคุกคามทางเพศ พร้อมเรียกร้องขอโทษและเยียวยาผู้เสียหาย หลังที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค และ สส.ของพรรคก้าวไกล ร่วมลงมติหาข้อสรุปกรณี สส.ของพรรคถูกข้อกล่าวหาว่าคุกคามทางเพศ โดยได้ข้อสรุปขับ 'วุฒิพงศ์ ทองเหลา' สส.ปราจีนบุรี พ้นจากสมาชิกพรรค ส่วน 'ไชยามพวาน มั่นเพียรจิตต์ สส.กทม.

THAIPBSNEWS: รู้จัก 'สส.ปูอัด' ไชยามพวาน มั่นเพียรจิตต์รู้จัก 'สส.ปูอัด' ไชยามพวาน มั่นเพียรจิตต์ หลังโซเชียลเรียกร้องลาออก สส.ปมคุกคามทางเพศ พร้อมเรียกร้องขอโทษและเยียวยาผู้เสียหาย หลังที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค และ สส.ของพรรคก้าวไกล ร่วมลงมติหาข้อสรุปกรณี สส. 2 คน ของพรรคก้าวไกล หลังถูกข้อกล่าวหาว่าคุกคามทางเพศ โดยได้ข้อสรุป มีมติขับ 'วุฒิพงศ์ ทองเหลา' สส.

MGRONLINELIVE: ก้าวไกลป่วนหนักหลังมติขับ ส.ส.สองมาตรฐาน สก.หญิงแท็กหา 'ไชยามพวาน' หน้าด้าน ไม่ละอายแก่ใจ“สก.ก้าวไกล บางซื่อ” เดือด แท็กหา “สส.ปูอัด” ซัดหน้าด้าน เป็นคนให้ได้ก่อนค่อยเป็นผู้แทนประชาชน ขณะ สส.หญิง ประท้วงเปลี่ยนรูปโปรไฟล์เป็นสีดำ หลัง “ก้าวไกล” มีมติลงโทษ สส.คุกคามทางเพศ ด้านโซเชียลระอุ ตามหาใครโหวตช่วย “สส.ปูอัด” ไม่โ

NATIONTV22: ผิดหวังหนัก 'ไอซ์ รักชนก' ซัด 'สส.ปูอัด' ยังไม่คิดรับผิด ปมคุกคามทางเพศ'ไอซ์ รักชนก' ผิดหวังหนัก มติก้าวไกล คาดโทษ 'สส.ปูอัด' ปมคุกคามทางเพศ ซัด อ้างหน้าตาเฉยไม่ยอมรับผิด ลั่นจากนี้ขอหยุดทำกิจกรรมกับพรรค

NATIONTV22: วิโรจน์-มายด์ จี้ สส.ปูอัด ลาออก ปมคุกคามทางเพศ ซัด คนโหวตอุ้มควรเผยตัวด้วย!'วิโรจน์ ก้าวไกล' จี้ สส.ปูอัด ลาออกรับผิดชอบ ปมคุกคามทางเพศทีมงานสาว ด้าน 'ช่อ พรรณิการ์' ออกมาเรียกร้องให้ลาออกอีกคน ขณะ 'มายด์' ซัด สส.ที่โหวตอุ้มควรเผยตัวให้ประชาชนรู้ด้วย

POSTTODAY: “ปิยบุตร” ผิดหวังมติพรรคก้าวไกลจัดการ ส.ส.คุกคามทางเพศ“ปิยบุตร” ผิดหวังมติ “ก้าวไกล” จัดการ สส.คุกคามทางเพศ เหน็บ สส.ถูกร้อง “ปูอัด-วุฒิพงศ์” หากมีความรับผิดชอบ-รู้จักมาตรฐานใหม่ ลดหัวโขน ทำนายไปต่อทางการเมืองยาก

