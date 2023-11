รื้อฟื้นความทรงจำ “จักรวาลไทบ้านเดอะซีรีย์” สู่หนังดังแห่งปี “สัปเหร่อ”

“ไทบ้าน เดอะซีรี่ส์ 2.1” เปิดตัวหนังเรื่องแรกมาก็ประสบความสำเร็จด้วยรายได้ 68 ล้านบาท โดยหนังจะบอกเล่าเรื่องราวของ "เซียง" หนุ่มผู้อกหักจากคนรัก "ใบข้าว" ที่กำลังจะแต่งงาน เขาจึงตัดสินใจหนีรักช้ำมาบวชเป็นพระ

มาต่อกันที่ เป็นภาพยนตร์เรื่องที่สองก็ฟาดรายได้ 97 ล้านบาทกับ “ไทบ้านเดอะซีรีส์ 2.2” เล่าถึง “ป่อง” ซึ่งได้ก่อตั้งร้านไดสำเร็จ โดยมี “จาลอด” เป็นเพื่อนคู่คิด และช่วยสร้างเนื้อสร้างตัวให้สมฐานะของการเป็นแฟนกับ “ครูแก้ว” ทางฝั่ง “เซียง” ที่กำลังบวชเป็นพระ กลับต้องมาใจแตกสลายอีกครั้ง เมื่อรู้ข่าวว่า “ใบข้าว” อดีตคนรักเสียชีวิตลงแล้ว

และเรื่องที่สาม “ไทบ้านเดอะซีรีส์ หมอปลาวาฬ” เมื่อ “หมอปลาวาฬ” กำลังจะมีรักครั้งใหม่ “จ่าลอด” ต้องทดสอบความรู้สึกในใจว่าความรักที่มีกับ “หมอปลาวาฬ” นั้นมันจริงไหม เพราะข้างกายเขามี “ครูแก้ว” แล้วอยู่เต็มอก เรียกว่าเป็นหนังชีวิตอีกหนึงเรื่องที่สอดแทรกวัฒนธรรมอีสานแบบครบรส แถมให้ข้อคิดดีๆ ก็ทำรายได้อยู่ 14 ล้านบาท สำหรับใครที่ยังไม่เคยดูหนังจักรวาลไทบ้าน หรืออยากจะทวนความสนุกอีกครั้งก็ไปรื้อฟื้นความทรงจำหาดูกันได้ และก็อย่าลืมไปรับชมความสนุกของภาพยนตร์ยอดฮิต...

