รีไซเคิลพลาสติกตอบโจทย์ ความยั่งยืนในอนาคต

นายวริทธิ์ นามวงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ - กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เคมีมูลค่าเพิ่ม บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) GCว่า GC ให้ความสำคัญกับ Circular economy เป็นหัวใจหลักของความยั่งยืน และขยายธุรกิจเป็น คาร์บอนต่ำให้น้อยลง การรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ อย่างการเปลี่ยนแปลงพอร์ตโฟลิโอ เร่งการเติบโตไปสู่การแก้ปัญหาที่ยั่งยืนโดย 1.ความพิเศษและประสิทธิภาพของเคมีภัณฑ์ 2.ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ 3.

การรีไซเคิล และการรีไซเคิลรวมถึงความร่วมมือในการรีไซเคิลพลาสติก และช่วยส่งเสริมการรีไซเคิลในชุมชน และสามารถนำพลาสติกมาเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ รวมถึงภาครัฐควรส่งเสริมให้มีการรีไซเคิลในชุมชนมากขึ้น รวมถึงอยากให้ทุกภาคส่วนมีการร่วมมือในเรื่องของการจัดการขยะพลาสติกให้มีประสิทธิภาพ กล่าวว่า ได้สร้างความร่วมมือระหว่างชุมชนในการเก็บขยะในอ่าวไทย รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถ และจูงใจชุมชน ระดับพื้นดิน/คนจน ผู้รีไซเคิล และชาวประมงสําหรับการรวบรวม >20,000 ครอบครัวผู้ด้อยโอกาส 20 เกาะ โดยการฝึกสอน ให้ความรู้...

