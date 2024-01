รีวิว Redmi Note 13 Series น้องใหม่ล่าสุดจาก Redmi ที่รอบนี้ยกทัพกันมาถึง 3 รุ่นคือ Redmi Note 13 Pro+ 5G , Redmi Note 13 5G และ Redmi Note 13 พร้อมสโลแกนน่าสนใจการเชื่อมต่อ : 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.3, NFC, IR Blaster และพอร์ต USB-Cการเชื่อมต่อ : 5G, WiFi 2.4GHz, 5GHz, Bluetooth 5

Similar News:คุณยังสามารถอ่านข่าวที่คล้ายกันนี้ซึ่งเรารวบรวมจากแหล่งข่าวอื่น ๆ ได้

เสียวหมี่เปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ ‘Redmi Note 13 Series’ อย่างเป็นทางการในประเทศไทยพร้อมประกาศวางจำหน่าย Redmi Watch 4, Redmi Buds 5 Pro และ Redmi Buds 5เสียวหมี่เปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ ‘Redmi Note 13 Series’ อย่างเป็นทางการในประเทศไทยพร้อมประกาศวางจำหน่าย Redmi Watch 4, Redmi Buds 5 Pro และ Redmi Buds 5 - ข่าวประชาสัมพันธ์ บทความใหม่ล่าสุด 2024

แหล่ง: iPhone_Droid - 🏆 55. / 51 อ่านเพิ่มเติม »

เปิดราคา Redmi Note 13, Note 13 5G และ Note 13 Pro+ 5G ได้กล้องชัดจัดเต็ม 200MP เริ่มต้น 6,999 บาทThe First Android Community in Thailand

แหล่ง: droidsans - 🏆 58. / 51 อ่านเพิ่มเติม »

รีวิว ASUS Zenbook 14 OLED (UX3405) โน้ตบุ๊กพรีเมียมบางเบา สุดล้ำด้วย AI-powered Intel Core Ultra และประสิทธิภาพระดับท็อปรีวิว ASUS Zenbook 14 OLED (UX3405) โน้ตบุ๊กพรีเมียมบางเบา สุดล้ำด้วย AI-powered Intel Core Ultra และประสิทธิภาพระดับท็อป

แหล่ง: iPhone_Droid - 🏆 55. / 51 อ่านเพิ่มเติม »

รีวิว iQOO 12 มือถือแรง ชิป Snapdragon 8 Gen 3 ตัวแรกในไทย มีฟีเจอร์เพื่อคอเกมโดยเฉพาะThe First Android Community in Thailand

แหล่ง: droidsans - 🏆 58. / 51 อ่านเพิ่มเติม »

– รีวิว ASUS ROG Strix G16 (2024) โน้ตบุ๊คที่มาพร้อมกับซีพียู Intel Gen 14 ตัวแรกของไทยThe First Android Community in Thailand

แหล่ง: droidsans - 🏆 58. / 51 อ่านเพิ่มเติม »

รีวิว Samsung Galaxy Tab A9+ แท็บเล็ตจอใหญ่ 11 นิ้ว ลำโพง 4 ตัว เร็วแรงกว่าเดิม รองรับโหมด DeX เป็นครั้งแรกThe First Android Community in Thailand

แหล่ง: droidsans - 🏆 58. / 51 อ่านเพิ่มเติม »