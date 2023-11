ราคา DOT (ลายจุด) พุ่งไปที่ $5.5 – Bulls พร้อมสำหรับสิ่งนี้แล้วหรือยัง?

Polkadot ผ่านแนวต้าน $4.50 และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 100 (4 ชั่วโมง) โดยซื้อขายกันที่ระดับสูงสุดใหม่ในรอบหลายสัปดาห์ที่ 4.803 ดอลลาร์ และตอนนี้กำลังรวมกำไรเข้าด้วยกัน มันอยู่เหนือระดับ Fib retracement 23.6% ของการขยับขึ้นจากระดับต่ำสุดที่ 4.046 ดอลลาร์ไปจนถึงระดับสูงสุดที่ 4.803 ดอลลาร์ Functional cookies help to perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collect feedbacks, and other third-party features.

KTNEWSONLINE: เสนาฯ ปฎิวัติวงการอสังหาชูนวัตกรรม‘สภาวะน่าสบาย’สู่ความยั่งยืนปัจจัยการเลือกซื้อที่อยู่อาศัยของผู้บริโภคมักให้ความสําคัญกับทำเลที่ตั้ง ราคา ฟังก์ชั่น สภาพแวดล้อมโครงการ และเทรนด์ที่เข้ามามีบทบาทมากขึ้นหนีไม่พ้นการประหยัดพลังงานเพื่อลดค่าใช้จ่าย เริ่มจากโซลาร์เซลล์ บ้านพลังงานเป็นศูนย์ ล่าสุดนำนวัตกรรม...

SIAMBLOCKCHAIN: กราฟราคา Bitcoin เกิด “Golden Cross” อย่างเป็นทางการ นักวิเคราะห์ชื่อดัง PlanB ส่งสัญญาณให้ “ซื้อ”ในเดือนตุลาคม ราคา Bitcoin (BTC) พุ่งขึ้นอย่างน่าทึ่งถึง 30% เนื่องมาจากกระแสความคาดหวังว่ากองทุน Bitcoin ETF จะได้รับการอนุมัติภายในปีนี้ อย่างไรก็ดี

SIAMBLOCKCHAIN: ราคา Bitcoin พุ่งแตะ $35,600 อย่างรุนแรง หลัง ‘เฟด’ ประกาศคงดอกเบี้ยไว้เท่าเดิมราคา Bitcoin พุ่งแรงแตะระดับราคาสูงสุดในรอบเดือนอีกครั้งที่ราคา 25,649 ดอลลาร์ หลังจากการธนาคารกลาง หรือเฟด ประกาศว่าจะคงดอกเบี้ยไว้เท่าเดิม ในการประชุม

THAIRATH_NEWS: หลุดดอยกันบ้างยัง Bitcoin ทำนิวไฮต่อ พุ่งทะลุ 35,600 ดอลลาร์ หลังเฟดประกาศคงดอกเบี้ยเท่าเดิมราคา Bitcoin เช้าวันนี้ดีดตัวทะลุ 35,600 ดอลลาร์สหรัฐ ทำสถิติสูงสุดต่อเนื่อง นับตั้งแต่ช่วงปลายเดือนตุลาคมปีก่อน หลังเฟดประกาศคงดอกเบี้ยเท่าเดิม

SIAMRATH_ONLINE: ราคาน้ำมันประจำวันที่ 02/11/66 อัปเดตจาก 4 สถานีวันที่ 2 พ.ย.66 ผู้สื่อข่าวรายงาน การอัปเดตราคาน้ำมันทุกชนิดจาก 4 สถานีบริการน้ำมัน ได้แก่ ปตท., บางจาก, PT และเชลล์ ล่าสุดมีราคาดังนี้ (อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 1 พ.ย.2566 เวลา 05.00 น.) ราคาน้ำมันปั๊ม 'ปตท.' (PTT) แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 38.25 บาท/ลิตร ดีเซล B7 : ราคา 29.94 บาท/ลิตร ดีเซล ราคา : 29.94 บาท/ลิตร แก๊สโซฮอล์ 91 : ราคา 37.

SIAMRATH_ONLINE: ราคาน้ำมันประจำวันที่ 01/11/66 อัปเดตจาก 4 สถานีวันที่ 1 พ.ย.66 ผู้สื่อข่าวรายงาน การอัปเดตราคาน้ำมันทุกชนิดจาก 4 สถานีบริการน้ำมัน ได้แก่ ปตท., บางจาก, PT และเชลล์ ล่าสุดมีราคาดังนี้ (อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 1 พ.ย.2566 เวลา 05.00 น.) ราคาน้ำมันปั๊ม 'ปตท.' (PTT) แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 38.25 บาท/ลิตร ดีเซล B7 : ราคา 29.94 บาท/ลิตร ดีเซล ราคา : 29.94 บาท/ลิตร แก๊สโซฮอล์ 91 : ราคา 38.

