ราคาทองคำลังเลแต่ยังคงจับตาดูราคาสูงสุดใหม่ตลอดกาล

กราฟ 4 ชั่วโมงของ XAU/USD บ่งชี้ว่าราคาอยู่เหนือแนวต้าน $1,980, 100 Simple Moving Average (สีแดง 4 ชั่วโมง) และ 200 Simple Moving Average (สีเขียว 4 ชั่วโมง) ในที่สุดก็ซื้อขายกันที่ระดับสูงสุดในรอบหลายสัปดาห์ใหม่ที่ 2,009 ดอลลาร์ ก่อนที่จะมีการปรับฐานขาลง ราคาลดลงต่ำกว่าเส้นแนวโน้มขาขึ้นที่สำคัญโดยมีแนวรับใกล้ 1,994 ดอลลาร์ในกราฟเดียวกัน มีการผลักดันไปสู่ระดับ 1,975 ดอลลาร์

แนวรับหลักแรกอยู่ใกล้ระดับ Fib retracement 23.6% ของการขยับขึ้นจากระดับต่ำสุดที่ 1,810 ดอลลาร์ไปจนถึงระดับสูงสุดที่ 2,009 ดอลลาร์ที่ 1,962 ดอลลาร์ หากมีการทะลุกรอบขาลง ราคาสามารถทดสอบ 100 Simple Moving Average (สีแดง 4 ชั่วโมง)

