ราคาน้ำมันวันนี้ 'เบนซิน' ขึ้น 30 สต. มีผลเช้ามืดพรุงนี้ (31 ต.ค.66)

ใกล้จะหมดเดือน ต.ค.66 ราคาน้ำมันขอปรับขึ้นหน่อย โดยเมื่อเวลา 17.00 น. วันนี้ (30 ต.ค.66) PTT Station แจ้งปรับราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดขึ้น 30 สตางค์ต่อลิตร พรีเมี่ยม GSH95 เพิ่มขึ้น 60 สตางค์ต่อลิตร และ Premium ดีเซล เพิ่มขึ้น 30 สตางค์ต่อลิตร เว้นกลุ่มดีเซลคงเดิม มีผล 31 ต.ค. 66 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้ ULG=46.34, GSH95=38.55, E20=36.24, GSH91=38.28, E85=36.39, พรีเมี่ยม GSH95=45.04, HSD-B7=29.94, HSD-B10=29.94, พรีเมี่ยมดีเซล B7=41.

54 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร.เช่นเดียวกับ ปั๊มบางจาก ที่แจ้งปรับราคาน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด ขึ้น 30 สตางค์ต่อลิตร ยกเว้นไฮพรีเมียม 97 ขึ้น 60 สตางค์ต่อลิตร สำหรับผลิตภัณฑ์ดีเซลไฮพรีเมียม ดีเซล S7 ขึ้น 30 สตางค์ต่อลิตร ดีเซลตัวอื่นราคาคงเดิม BCP Retail Price : GSH95S EVO 38.55/ GSH91S EVO 38.28/ GSH E20S EVO 36.24 / GSH E85S EVO 36.39 / Hi Premium 97 (GSH95++) 49.84/ Hi Diesel B20S 29.94/ Hi Diesel S 29.94 / Hi Diesel S B7 29.

หวยฮานอยล่าสุด หวยฮานอยวันนี้ งวดวันที่ 30ต.ค.66 ตรวจฮานอย30/10/66หวยฮานอยวันนี้ 30/10/66 ตรวจผลหวยฮานอยล่าสุด หวยฮานอย งวดวันที่ 30ต.ค.66 หวยฮานอยพิเศษ หวยฮานอยปกติ ตรวจฮานอยvipวันนี้ อ่านเพิ่มเติม ⮕

'ศูนย์วิจัยกสิกรไทย' คาดเฟดคงดอกเบี้ยที่ 5.25-5.50% ในการประชุม FOMC 31 ต.ค.-1 พ.ย.66ศูนย์วิจัยกสิกรไทยระบุการประชุม FOMC วันที่ 31 ต.ค.-1 พ.ย.66 คาดเฟดคงดอกเบี้ยที่ 5.25-5.50% แต่อาจยังคงเปิดโอกาสในการปรับขึ้นดอกเบี้ยต่อ หากเงินเฟ้อกลับมาเร่งตัวสูงขึ้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทยระบุ เฟดมีแนวโน้มที่จะคงดอกเบี้ยนโยบายในการประชุม FOMC วันที่ 31 ต.ค.-1 พ.ย. อ่านเพิ่มเติม ⮕

'สธ.' จ่อออกกฎกระทรวง ครอบครอง 'ยาบ้า' ไม่เกิน 10 เม็ด ไม่ต้องติดคุก!ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 30 ต.ค.66 นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว. อ่านเพิ่มเติม ⮕

ทนายคดี 'แตงโม' ฟ้องกลับ 'แซน วิศาพัช' หลังถอนฟ้องแม่แต่ไม่ถอนฟ้องทนายวันที่ 30 ต.ค.66 ที่ศาลจังหวัดนนทบุรี อ.เมือง จ. อ่านเพิ่มเติม ⮕

กรมอุตุฯวันนี้ ( 30 ต.ค.) เตือน 'ฝนตกหนัก-ลมกระโชกแรง' กทม.เจอฝน 70%สภาพอากาศวันนี้ ( 30 ต.ค.66 ) มวลอากาศเย็นระลอกใหม่แผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนวันนี้ เตือนฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง ฝนตกหนักภาคเหนือ กลาง ภาคใต้ รวมถึงกทม.และปริมณฑล 60-70% ของพื้นที่ อ่านเพิ่มเติม ⮕

หุ้นไทยวันนี้ 30 ต.ค.66 อ่อนตัวแนวรับ 1,380 / 1,375 จุด กังวลเฟดคงดอกเบี้ยสูงหุ้นไทยวันนี้ 30 ต.ค.66 อ่อนตัวแนวรับ 1,380 / 1,375 จุด สงครามตะวันออกกลางตึงเครียดมากขึ้น หลังอิสราเอลโจมตีทางอากาศในฉนวนกาซา และเตรียมขยายปฏิบัติการภาคพื้นดิน ขณะเดียวกันกังวล FED คงดอกเบี้ยระดับสูง อ่านเพิ่มเติม ⮕