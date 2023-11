ราคาทองวันนี้ร่วง 150 บาท รูปพรรณ 34,350 บาท-แท่ง 33,850 บาท

ราคาคงที่ โดยทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่บาทละ 33,750 บาท ขายออก 33,850 บาท ขณะที่ราคาทองรูปพรรณรับซื้ออยู่ที่บาทละ 33,139.76 บาท ขายออก 34,350 บาท ส่วนราคาทองคำโลก (Gold Spot) อยู่ที่ระดับ 1,986.50 เหรียญสหรัฐ/ออนซ์

SIAMRATH_ONLINE: ราคาทองวันนี้คงที่ รูปพรรณ 34,500 บาท-แท่ง 34,000 บาทราคาทองวันนี้ไม่เปลี่ยนแปลง รูปพรรณ 34,500 บาท-แท่ง 34,000 บาท สมาคมค้าทองคำรายงานราคาทอง(ทองคำ 96.5%) ในประเทศเปิดตลาดเมื่อเวลา 09.29 น. ราคาคงที่ โดยทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่บาทละ 33,900 บาท ขายออกบาทละ 34,000 บาท ขณะที่ราคาทองรูปพรรณรับซื้ออยู่ที่บาทละ 33,291.36 บาท ขายออก 34,500 บาท ส่วนราคาทองคำตลาดโลก (Gold Spot) อยู่ที่ 1,979.

THAIRATH_NEWS: ราคาทองวันนี้ล่าสุด 31 ตุลาคม 2566 คงที่ ราคาทองคำแท่ง บาทละ 34,000 บาทราคาทองวันนี้ล่าสุด 31 ตุลาคม 2566 ราคาไม่เปลี่ยนแปลง ทองคำแท่ง บาทละ 34,000 บาท ทองรูปพรรณ 34,500 บาท ทองคำ 2 สลึง 17,000 บาท ทองคำ 1 สลึง 8,500 บาท ราคาอัปเดต ล่าสุดตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ

THAIRATH_NEWS: ราคาทองวันนี้ล่าสุด 1 พฤศจิกายน 2566 คงที่ ราคาทองคำแท่ง บาทละ 34,000 บาทราคาทองวันนี้ล่าสุด 1 พฤศจิกายน 2566 ราคาไม่เปลี่ยนแปลง ทองคำแท่ง บาทละ 34,000 บาท ทองรูปพรรณ 34,500 บาท ทองคำ 2 สลึง 17,000 บาท ทองคำ 1 สลึง 8,500 บาท ราคาอัปเดต ล่าสุดตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ

POSTTODAY: ต่ำจอง! 'NAM' เปิดเทรดร่วง 3.90% จากราคาไอพีโอ 7.70 บ.ไอพีโอป้ายแดง “นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น (NAM)”เปิดเทรดวันแรก ร่วง 3.90% แตะ 7.40 บาท ต่ำกว่าราคาเสนอขาย 7.70 บาท

POSTTODAY: ราคาทองวันนี้ (1 พ.ย.) ที่เปิดตลาดราคาไม่เปลี่ยนแปลงติดเป็นวันที่สองราคาทองวันนี้ (1 พ.ย.) ที่เปิดตลาดราคาคงที่ โดยราคาทองแท่งขายออก 34,000 บาท ราคาทองรูปพรรณขายออก 34,500 บาท ส่วนราคาทองคำ Spot ช่วงเช้าอยู่ในกรอบที่ระดับ 1,979 ดอลลาร์

POSTTODAY: SCL ปิดเทรดวันแรก 1.37 บาท ต่ำจอง 11.04%SCL ปิดเทรดวันแรก 1.37 บาท ลดลง 11.04% จากราคาไอพีโอ 1.54 บาท เดินหน้าขยายการเติบโต ต่อยอดธุรกิจตามเป้าที่วางไว้

