ราคาทองวันนี้ล่าสุด 2 พฤศจิกายน 2566 ลดลง 150 บาท ราคาทองคำแท่ง บาทละ 33,850 บาท

244 กรัม และ ทองรูปพรรณ 1 บาท น้ำหนัก 15.16 กรัมราคาทองรูปพรรณ ขายออกบาทละ 34,350 บาท รับซื้อขายออกอ้างอิงตามน้ำหนักทองดังนี้ ทองคำแท่ง 2 สลึง น้ำหนัก 7.622 กรัม และ ทองรูปพรรณ 2 สลึง น้ำหนัก 7.58 กรัมราคาทองรูปพรรณ 2 สลึง รับซื้อ 17,175 บาท รับซื้อขายออกอ้างอิงตามน้ำหนักทองดังนี้ ทองคำแท่ง 1 สลึง น้ำหนัก 3.811 กรัม และ ทองรูปพรรณ 3.79 กรัม น้ำหนัก 7.58 กรัมราคาทองรูปพรรณ 1 สลึง รับซื้อ 8,587.50 บาทรับซื้อขายออกอ้างอิงตามน้ำหนักทองดังนี้ ทองคำแท่งครึ่งสลึง น้ำหนัก 1.

THAIRATH_NEWS: ราคาทองวันนี้ล่าสุด 1 พฤศจิกายน 2566 คงที่ ราคาทองคำแท่ง บาทละ 34,000 บาทราคาทองวันนี้ล่าสุด 1 พฤศจิกายน 2566 ราคาไม่เปลี่ยนแปลง ทองคำแท่ง บาทละ 34,000 บาท ทองรูปพรรณ 34,500 บาท ทองคำ 2 สลึง 17,000 บาท ทองคำ 1 สลึง 8,500 บาท ราคาอัปเดต ล่าสุดตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ

NATIONTV22: ราคาทองคำวันนี้ (2พ.ย.66) ร่วง 150 บาท รูปพรรณแตะ 34,350 บาทเช็กที่นี่ ! ราคาทองคำวันนี้ (2พ.ย.66) ร่วง 150 บาท แม้ราคาต่างประเทศปรับตัวขึ้น แต่ค่าเงินบาทแข็งค่า ส่งผลทองคำแท่งขายบาทละ 33,850 บาท ทองรูปพรรณขายบาทละ 34,350 บาท

KOM_CHAD_LUEK: 'ราคาทองวันนี้' เปิดตลาด 2 พฤศจิกายน 2566 ปรับลง 150 บาท เช็กราคาทองล่าสุด'ราคาทองวันนี้' เปิดตลาดวันนี้ 2 พฤศจิกายน 2566 ราคาทอง ปรับลง 150 บาท เช็กราคาทอง ซื้อ-ขาย ล่าสุด อยู่ที่เท่าไหร่

SIAMRATH_ONLINE: ราคาทองวันนี้ร่วง 150 บาท รูปพรรณ 34,350 บาท-แท่ง 33,850 บาทราคาทองวันนี้ปรับลง 150บาท รูปพรรณ 34,350 บาท-แท่ง 33,850 บาท สมาคมค้าทองคำรายงานราคาทอง(ทองคำ 96.5%) ในประเทศเปิดตลาดเมื่อเวลา 09.24 น. ราคาคงที่ โดยทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่บาทละ 33,750 บาท ขายออก 33,850 บาท ขณะที่ราคาทองรูปพรรณรับซื้ออยู่ที่บาทละ 33,139.76 บาท ขายออก 34,350 บาท ส่วนราคาทองคำโลก (Gold Spot) อยู่ที่ระดับ 1,986.

KTNEWSONLINE: ราคาทองวันนี้ (31 ต.ค.66) ปิดตลาดคงที่ ราคาทองรูปพรรณขาย บาทละ 34,500ราคาทองวันนี้ (31 ต.ค.66) ปรับขึ้น-ลง 3 ครั้ง ปิดตลาดคงที่ ราคาทองคำแท่ง บาทละ 34,000 บาท ราคาทองรูปพรรณ ขายบาทละ 34,500 บาท

MGRONLINELIVE: ราคาทองทรงตัว [+0] รูปพรรณขายออก 34,500 บาทสมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09.29 น. ราคาทองไม่เปลี่ยนแปลงจากการปิดตลาดวานนี้ โดยทองแท่ง รับซื้อบาทละ 33,900 บาท ขายออกบาทละ 34,000 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 33,291.36 บาท ขายออกบาท

