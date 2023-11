ราคา Bitcoin พุ่งแตะ $35,600 อย่างรุนแรง หลัง ‘เฟด’ ประกาศคงดอกเบี้ยไว้เท่าเดิม

การคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิมเป็นครั้งที่สองติดต่อกันนั้นส่งผลให้ราคา Bitcoin ดีดตัวขึ้นกว่า 2.6% ไปที่ระดับราคา 35,478 ดอลลาร์ ในช่วงสั้น ๆ ก่อนที่จะปรับระดับขึ้นอย่างต่อเนื่องThe technical storage or access is strictly necessary for the legitimate purpose of enabling the use of a specific service explicitly requested by the subscriber or user, or for the sole purpose of carrying out the transmission of a communication over an electronic communications network.

SIAMBLOCKCHAIN: กราฟราคา Bitcoin เกิด “Golden Cross” อย่างเป็นทางการ นักวิเคราะห์ชื่อดัง PlanB ส่งสัญญาณให้ “ซื้อ”ในเดือนตุลาคม ราคา Bitcoin (BTC) พุ่งขึ้นอย่างน่าทึ่งถึง 30% เนื่องมาจากกระแสความคาดหวังว่ากองทุน Bitcoin ETF จะได้รับการอนุมัติภายในปีนี้ อย่างไรก็ดี

SIAMBLOCKCHAIN: ราคา Bitcoin พุ่งแรงสองเท่าในปีนี้ แต่นักวิเคราะห์ชี้ ไร้สัญญาณ “พักฐาน” ขาขึ้นยังไปต่อBitcoin (BTC) เหรียญคริปโตเบอร์หนึ่งของโลกมีมูลค่าเพิ่มขึ้นสองเท่าในปีนี้ ซื้อขายอยู่ที่ระดับราคา 34,000 ดอลลาร์ แต่ถึงอย่างนั้นตลาดก็ยังไม่แสดงสัญญาณของ

KTNEWSONLINE: โรงงานเวียดนามหวั่น ผู้ผลิตย้ายกลับจีน เหตุปัญหาเศรษฐกิจ-ดีมานด์ตลาดลดเศรษฐกิจโลกป่วน และความต้องการผู้บริโภคซบเซา กระทบการขยายฐานการผลิตของธุรกิจเสื้อผ้า ทำให้โรงงานเวียดนามหวั่นผู้ผลิตย้ายกลับจีน หลังจากเมื่อไม่นานมานี้ยอดสั่งซื้อระยะยาวในเวียดนามลดลง ในขณะที่จีนได้เปรียบฐานการผลิตทั้งด้าน'คุณภาพ-ปริมาณ-ราคา'

KTNEWSONLINE: เสนาฯ ปฎิวัติวงการอสังหาชูนวัตกรรม‘สภาวะน่าสบาย’สู่ความยั่งยืนปัจจัยการเลือกซื้อที่อยู่อาศัยของผู้บริโภคมักให้ความสําคัญกับทำเลที่ตั้ง ราคา ฟังก์ชั่น สภาพแวดล้อมโครงการ และเทรนด์ที่เข้ามามีบทบาทมากขึ้นหนีไม่พ้นการประหยัดพลังงานเพื่อลดค่าใช้จ่าย เริ่มจากโซลาร์เซลล์ บ้านพลังงานเป็นศูนย์ ล่าสุดนำนวัตกรรม...

KTNEWSONLINE: ดาวโจนส์ปรับตัวขึ้นกว่า 100 จุด ท่ามกลางการซื้อขายที่ผันผวนดัชนีดาวโจนส์ ปิดวันอังคาร(31ต.ค.)พลิกดีดตัวสู่แดนบวก ท่ามกลางการซื้อขายที่ผันผวน ขณะที่นักลงทุนจับตาการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)

THANSETTAKIJ: ดาวโจนส์ปิดบวก 123.91 จุด ตลาดจับตาผลประชุมเฟดดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกในวันอังคาร (31 ต.ค.) ขณะที่นักลงทุนจับตาผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) และแถลงการณ์ของนายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟด เพื่อหาสัญญาณเกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบี้ย

