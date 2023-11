รัตนโกสินทร์มีวงการ “เบเบ้” ส่วนอยุธยามีวงการ “คุณหญิงการะเกด”

เรียกว่าเป็นฉากสนุกสนานผ่อนคลายในละครฮิต “พรหมลิขิต” โดยในเรื่องเล่าเรื่องราวชีวิตกิจวัตรของแม่หญิงการะเกด ส่วนหนึ่งนั้นคือการออกกำลังกาย ทั้งนี้ “เบลล่า ราณี” โพสต์ถึงฉากนี้ว่า ลีลาการออกกำลังกายของสาวๆ เรือนออกญา เป็นอย่างไรกันบ้างเจ้าคะ นำไปออกตามได้นะคะเพื่อความเชพบ้ะ ในไอจีของ “นุ่น รมิดา” หนึ่งในนักแสดงก็โพสต์ว่า เห็นกันแล้วใช่มั้ยว่าไม่รอด!!!! แต่ละอย่างเนอะแม่นาย #พรหมลิขิต #ผินแย้ม #ทีมสามแสนไม่ปกติ #ทีมสามแสน

