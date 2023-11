ระเบิดความมันศึกคนชนคน5และ12พ.ย.นี้'ทรูวิชั่นส์-ทรูวิชั่นส์ นาว'พร้อมยิงสดเอ็นเอฟแอล2023แฟรงก์เฟิร์ต เกมส์

การแข่งขันอเมริกันฟุตบอล เอ็นเอฟแอล เป็นปีที่ 2 ติดต่อกันสำหรับการไปแข่งขันที่ประเทศเยอรมนี สำหรับในปีนี้จะไปแข่งขันที่สนามวัลท์ชตาดีอ็อน หรือ ดอยซ์ แบงก์ พาร์ค (ตามชื่อผู้สนับสนุน) ของทีมไอน์ทรัคท์ แฟรงก์เฟิร์ต เป็นสนามเปิด-ปิดหลังคาได้ มีความจุที่ 48,000 ที่นั่ง สำหรับเมืองแฟรงก์เฟิร์ต เป็นเมืองที่ 2 ในประเทศเยอรมัน ที่มีการจัดการแข่งขัน เอ็นเอฟแอล ต่อจากเมืองมิวนิกในปีที่ผ่านมา

เกมแรกวันที่ 5 พฤศจิกายน เป็นการพบกันของสองทีมแกร่งจากสายเอเอฟซี ไมอามี ดอลฟินส์ พบ แคนซัส ซิตี้ ชีฟส์ เกมนี้แฟนๆอเมริกันฟุตบอลชาวเยอรมันจะได้ชมการแข่งขันของทีมที่มีเกมรุกร้อนแรง นั่นคือทีมดอลฟินส์ ซึ่งทีมนี้เป็นทีมที่มีเกมรุกเป็นอันดับที่ 1 ของลีก ในทุกหมวดหมู่ทั้งขว้าง และวิ่ง นำทัพโดย ตูอา ทาโกไวลัว และปีกนอกความเร็วดั่งเสือชีต้าร์ ไทรีค ฮิลล์ ปีนี้ทีมไมอามี ดอลฟินส์ มีสถิติชนะ 6 แพ้ 2 เกม ซึ่งเกมที่พวกเขาแพ้ เป็นการเจอทีมระดับที่มีโอกาสลุ้นเป็นแชมป์ซุปเปอร์โบว์...

ทรูไฮบริด กล่องเดียวจบ ครบความบันเทิง กับแพ็กเกจ Platinum และ Gold พร้อมเน็ตบ้านไฟเบอร์ทรู 1 Gbps สัมผัสประสบการณ์ความบันเทิง และกีฬาระดับไฮเอนด์ และชมทรูวิชั่นส์ นาว บนแพลตฟอร์มของทรูไอดี ดูได้ทุกที่ทุกเวลา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง https://bit.ly/3oo9wSO และhttps://ttid.co/xTgv/TVSNOWPLSTINUMEXT หรือโทร. 02-700 -8000 กด 3

