รอสรุปจำนวนยา จาก 10 เหลือแค่ 5 นายกฯถกฝ่ายมั่นคง ปัญหาเงินกู้ดอกโหด

สหรัฐอเมริกา นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกล ร่วมเป็นผู้บรรยายสถานการณ์ประเทศไทย ตามคำเชิญองค์กรกองทุนคาร์เนกี้เพื่อสันติภาพโลก Carnegie Endowment for International Peace ในหัวข้อ “What’s Next for Thailand” และร่วมตอบคำถามพิธีกรหลายประเด็น อาทิ นิยามสถานการณ์การเมืองในประเทศไทยหลังการเลือกตั้งว่าเป็นอย่างไร นายพิธาตอบว่า สิ่งที่เกิดขึ้นหลังการเลือกตั้ง คือการสร้างฉันทามติร่วมของคน 1% ด้านบนสุด ในการจัดตั้งรัฐบาลร่วมกัน ยุติความขัดแย้งระหว่างเสื้อเหลือง-เสื้อแดง...

KOM_CHAD_LUEK: แก้กฎหมาย 'ยาเสพติด' จาก 1 เม็ดสู่ 10 เม็ด วังวนกวาดล้างยานรกย้อนแย้งไปมาเส้นทางการแก้กฎหมาย 'ยาเสพติด' จาก 1 เม็ดสู่ 10 เม็ดเท่ากับผู้เสพ วังวนกวาดล้างยานรกที่ย้อนแย้งกลับไปกลับมาบนภาวะที่ยาหาซื้อได้ตามอินเตอร์เน็ต

KTNEWSONLINE: วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี MC - ออก collections ใหม่ และการเติบโตออนไลน์กระตุ้นยอดขายเราคาดว่ากำไรสุทธิของ MC ใน 1Q23/24F (กรกฎาคม - กันยายน) อยู่ที่ 129 ล้านบาท (12% yoy, 10% qoq) โดยสาเหตุหลักมาจากการเติบโตของรายได้ที่คาดจะเพิ่มขึ้น 15% yoy, 5% qoq จาก

KOM_CHAD_LUEK: 'ผู้เสียชีวิต' จาก 'อิสราเอล' ถึงไทยอีก 10 ร่าง วันพรุ่งนี้เที่ยวบินจาก 'อิสราเอล' ขนร่าง 'ผู้เสียชีวิต' ซึ่งเป็นแรงงานไทยถึงสุวรรณภูมิวันพรุ่งนี้ อีก 10 ร่าง จากยอดรวม 32 ศพ

MONEYNBANKING: Berkshire Hathaway ขาย “หุ้น BYD” กว่า 8.2 แสนหุ้น เหลือถือครอง 7.98%สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า Berkshire Hathaway ขาย 'หุ้น BYD' กว่า 8.2 แสนหุ้น มูลค่า 25.78 ล้านดอลลาร์ เหลือถือครอง 7.98% จาก 8.05%

SIAMBLOCKCHAIN: นักวิเคราะห์ชี้ Gary Gensler อาจรอจนถึงวินาทีสุดท้าย เพื่อ “rugpull” Bitcoin ETFแม้ว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ แต่นักวิเคราะห์ด้านกองทุน ETF จาก Bloomberg ยอมรับว่ามีโอกาสที่ Gary Gensler ประธาน ก.ล.ต. สหรัฐฯ (SEC)

SIAMRATH_ONLINE: ชกจริงเจ็บจริง! “บัวขาว” ปะทะ “แสนชัย” ศึกซูเปอร์ไฟต์ BKFC Thailand 5 “ทรูวิชั่นส์” ถ่ายทอดสด 4 พ.ย.นี้ทรูวิชั่นส์ ตอกย้ำการเป็นผู้นำคอนเทนต์กีฬาระดับโลก มอบโปรแกรมเด็ดต้อนรับเดือนพฤศจิกายน 2023 ด้วยมวยไฟต์หยุดโลก ระหว่างสองตำนานนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ของไทย บัวขาว ปะทะ แสนชัย เป็นคู่นำรายการในศึก BKFC Thailand 5 : Legend of Siam สังเวียนนักสู้พันธ์แกร่งแบบมือเปล่า ภายใต้กติกา Bare Knuckle Fighting ที่ชกจริงเจ็บจริง วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายนนี้ จาก รอยัล...

