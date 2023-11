รอบหน้าอาจมีคนเสียชีวิต!อดีตบิ๊กลียง จี้ลงดาบ มาร์กเซย อย่างหนัก

ฌอง-มิเชล โอลาส อดีตเจ้าของ โอลิมปิก ลียง สโมสรดังในศึก ลีก เอิง ฝรั่งเศส เรียกร้องให้มีการลงโทษ โอลิมปิก มาร์กเซย หลังจากแฟนบอลบางส่วนของ"โอแอ็ม" ขว้างปาสิ่งของใส่รถบัสของ"โอแอล" จนถึงขั้นทำให้ ฟาบิโอ กรอสโซ่ เทรนเนอร์ของ ลียง ได้รับบาดเจ็บแบบรุนแรง

แฟนบอล มาร์กเซย ถือเป็นกลุ่มกองเชียร์ที่ขึ้นชื่อว่ามีความฮาร์ดคอร์มากที่สุดทีมหนึ่งใน ฝรั่งเศส แต่เหตุการณ์ครั้งล่าสุดกลายเป็นข่าวฉาวที่ดังไปทั่วโลกลูกหนังเพราะพวกเขาถึงขั้นทำกระจกรถบัสของ ลียง แตก ก่อนที่จะมีคนปาขวดน้ำตามมาจนโดนบริเวณดวงตาของ กรอสโซ่ เต็มๆ ซึ่งสุดท้ายมันก็ถึงขั้นมีการยกเลิกเกมนั้น

