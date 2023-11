รวบแก๊งหลอกขายทุเรียนทิพย์ เพียงสัปดาห์เดียว พบเงินหมุนเวียน 1 ล้านบาท

เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุม นำโดย พ.ต.ท.นิธิ ตรีสุวรรณ รอง ผกก.2 บก.ปอท. พ.ต.ต.ชัยเวง พาด้วง, พ.ต.ต.จักรพงษ์ รุ่งจำกัด, ว่าที่ พ.ต.ต.วชิรเชษฐ์ อัครธีระพงศ์, ว่าที่ พ.ต.ต.กมลภพ หาญเวช สว.กก.2 บก.ปอท., ว่าที่ พ.ต.ต.ศุภเดช ธนชัยศิริ สว.(สอบสวน) กก.2 บก.ปอท. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.5 บก.ป. และ กก.6 บก.ป.1. นางปวีรา (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 30 ปี บุคคลตามหมายจับ ศาลอาญา ที่ 3656/2566 ลง 26 ต.ค.663. นายกุลพล (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 27 ปี บุคคลตามหมายจับ ศาลอาญาที่ 3712/2566 ลง 30 ต.ค.

โดยหลอกลวง นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือน หรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์ อันเป็นท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน, เปิดหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝากบัตรอิเล็กทรอนิกส์หรือบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ของตน โดยมิได้มีเจตนาใช้เพื่อตนหรือเพื่อกิจการที่ตนเกี่ยวข้องโดยประการที่รู้หรือควรรู้ว่าจะนำไปใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี หรือความผิดทางอาญาอื่นใด และโอน หรือรับโอน...

พฤติการณ์ สืบเนื่องจากมีผู้เสียหายจำนวนมากรวมตัวกันเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ว่าถูกมิจฉาชีพหลอกให้ซื้อทุเรียนผ่านเพจเฟซบุ๊กชื่อ "ทุเรียนสวนลุงแดง" แต่หลังจากโอนเงินไปแล้วกลับไม่ได้รับทุเรียน ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่ากรณีดังกล่าวมีผู้เสียหายกว่าร้อยราย

ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดย กก.2 บก.ปอท.

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ, โน๊ตบุ๊ค, โทรศัพท์มือถือ, Ipad ซึ่งใช้ในการบริหารจัดการเพจ และใช้สนทนาหลอกลวงผู้เสียหาย จำนวนหลายรายการ3.

