รฟท.เปิดจองตั๋วขบวนรถไฟนำเที่ยวรถจักรไอน้ำ เฉลิมพระเกียรติ 5 ธ.ค. เส้นทางกรุงเทพ

ทั้งนี้ ขบวนรถพิเศษนำเที่ยว รถจักรไอน้ำเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคม ถือเป็นขบวนรถไฟนำเที่ยวพิเศษรอบสุดท้ายของปี 2566 โดยการรถไฟฯ ได้นำขบวนรถจักรไอน้ำแบบแปซิฟิค หมายเลข 824 และ 850 รุ่นหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ผลิตโดยบริษัท นิปปอน ชาร์เรียว จำกัด ซึ่งปัจจุบันเก็บรักษาและซ่อมบำรุงอยู่ที่โรงรถจักรธนบุรี มาเปิดให้บริการแก่ประชาชน

โดยเริ่มจำหน่ายตั๋วโดยสารพร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป ที่สถานีรถไฟทุกแห่ง หรือระบบจองตั๋วโดยสารออนไลน์ D-Ticket คิดค่าโดยสาร รถธรรมดาชั้น 3 ไป - กลับ ผู้ใหญ่/เด็ก ราคา 329 บาท และตู้โดยสารปรับอากาศ (รถโอทอป) ราคา 799 บาท ซึ่งผู้โดยสารทุกที่นั่งจะได้รับบริการอาหารว่างและน้ำดื่มทั้งเที่ยวไป และเที่ยวกลับ สอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ โทร.

สำหรับเส้นทางขบวนรถจักรไอน้ำพิเศษนำเที่ยว กรุงเทพ – ฉะเชิงเทรา – กรุงเทพ ขบวนที่ 903/904 จะออกจากสถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) เวลา 08.10 น. ถึงสถานีชุมทางฉะเชิงเทราเวลา 09.50 น. มีเวลาให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางท่องเที่ยวภายในจังหวัดฉะเชิงเทราได้ตามอัธยาศัยประมาณ 6 ชั่วโมง อาทิ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์วัดวาอารามคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดฉะเชิงเทรา เดินชม ชิม ช้อป ตลาดเก่าแก่ 100 พร้อมทั้งเพลิดเพลินกับอาหารและของฝากที่ขึ้นชื่อของจังหวัดฉะเชิงเทรา จากนั้นขบวนรถเที่ยวกลับออกจากสถานีฉะเชิงเทรา เวลา 16.30 น. ถึงกรุงเทพ เวลา 08.10 น.

