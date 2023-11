รถโดยสาร​-รถตู้​ เรียกร้องลดราคา NGV เหลือ 12.74 บาท/กก.

วันนี้ (2 พ.ย.2566) กลุ่มรถโดยสารร่วมบริการสาธารณะ​ทั้งรถตู้​ รถมินิบัส รถเมล์ รถโดยสาร และรถสองแถว​ กว่า 500 คัน เดินทางมายังกระทรวงพลังงาน​ เพื่อยื่นหนังสือถึงนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พลังงาน เรื่องความเดือดร้อนราคาค่าเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติอัดสำหรับยานยนต์ (เอ็นจีวี) ในกลุ่มรถโดยสารสาธารณะ โดยมี​ น.ส.อรพินทร์ เพชรทัต ที่ปรึกษา รมว.

นายปัญญา เลิศหงิม นายกสมาคมรถตู้โดยสารสาธารณะ กรุงเทพฯ ปริมณฑล เปิดเผยว่า​ สภาพคล่องของกลุ่มผู้ประกอบการรถยนต์โดยสารสาธารณะยังไม่ฟื้นตัว​ตั้งแต่ได้รับผลกระทบจากปัญหา COVID-19 โดยจำนวนผู้โดยสารลดลงมาก​ ส่วนหนึ่งมาจากกำลังซื้อและการพัฒนาเส้นทางรถไฟฟ้า​ ทำให้ผู้โดยสารลดการใช้รถโดยสารธารณะลดลง​

นอกจากนี้ ยังเผชิญกับต้นทุนราคาก๊าซเอ็นจีวี เนื่องจากราคาปรับเพิ่มขึ้นเป็นกิโลกรัมละ 19.59 บาท เมื่อช่วงกลางเดือน ก.ย.2566 ยิ่งซ้ำเติมกลุ่มผู้ประกอบการอย่างหนัก​ ทำให้บางรายต้องหยุดเดินรถ​ ส่งผลให้จำนวนตู้โดยสารสาธารณะหายไปจากระบบเกือบ​ 1, 000 คัน​ จาก​กว่า​ 2,000 คัน

นายปัญญา กล่าวว่า ต้องการเรียกร้องให้กระทรวงพลังงานช่วยเหลือด้วยการ​ลดราคาขายก๊าซเอ็นจีวี ให้เหลือกิโลกรัมละ​ 12.

ทั้งนี้​ แนวทางเดิมของคณะกรรมบริหารนโยบายพลังงาน จะเพิ่มราคาก๊าซเอ็นจีวีขึ้นอีกกิโลกรัมละ 1 บาท ​ในวันที่ 16 ธ.ค.นี้ รวมขึ้นราคากิโลกรัมละ 2 บาท ทำให้ราคาขายอยู่ที่ 20.59 บาท

