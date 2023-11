รถร่วมฯขู่'พีระพันธุ์'หยุดเดินรถใน 7 วัน ร้องลด NGV เหลือ 12.74 บาท

74 บาท พร้อมขอให้ขยายระยะเวลาของการใช้บัตรส่วนลดเพิ่มเติมอีก 2 ปี ขอให้ยกเลิกการกำหนดปริมาณการเติมก๊าซเอ็นจีวีที่ไม่สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบัน

POSTTODAY: ครม.ไฟเขียวลดราคาน้ำมันเบนซินทุกประเภท เป็นเวลา 3 เดือน เริ่ม 7 พ.ย.66เฮ!!! ครม.ชดภาษีเบนซิน 1 บาท นาน 3 เดือน ส่วนแก๊สโซฮอล์ 91 “พีระพันธุ์” ขอดึงกองทุนช่วยลด ถึง 2.50 บาทต่อลิตร เริ่ม 7 พ.ย.นี้

SIAMRATH_ONLINE: ปลัดพลังงานรอความชัดเจนนโยบาย 'พีระพันธุ์' ลดราคากลุ่มเบนซินยกแผงหรือไม่ 7 พ.ย.นี้ปลัดพลังงานรอความชัดเจนนโยบาย 'พีระพันธุ์' ลดราคากลุ่มเบนซินยกแผงหรือไม่ 7 พ.ย.นี้ หรือจะลดเฉพาะแก๊สโซฮอล์ 95 ในอัตรา 2.50 บาท/ลิตร นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ขณะนี้รอนโยบายจากนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พลังงานว่าจะให้มีการลดราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินเพิ่มเติมหรือไม่ หลังจาก ครม.วันที่ 31 ต.ค.

KTNEWSONLINE: วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.เคจีไอฯ PTG ประมาณการ 3Q66F: ได้รับผลกระทบจากฤดูฝนเราคาดว่ากำไรของ PTG ใน 3Q66F จะอยู่ที่ 71 ล้านบาทเท่านั้น (-60% YoY, -36% QoQ) โดยกำไรที่ลดลงอย่างมาก YoY จะเป็นเพราะคาดค่าการตลาดน้ำมันลดลง 17% YoY เหลือ 1.66 บาท/ลิตร

THANSETTAKIJ: รถโดยสารร่วมบริการสาธารณะจ่อบุกพลังงานจี้“พีระพันธุ์”ช่วย 4 เรื่องด่วนรถโดยสารร่วมบริการสาธารณะจ่อบุกพลังงานจี้“พีระพันธุ์”ช่วย 4 เรื่องด่วน หลังได้รับผลกระทบราคาก๊าซเอ็นจีวีอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ส่วนลดค่าก๊าซที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในการขับเคลื่อนระบบรถยนต์ยังมีแต่ประกาศ

THAIRATH_NEWS: ราคาทองวันนี้ล่าสุด 1 พฤศจิกายน 2566 คงที่ ราคาทองคำแท่ง บาทละ 34,000 บาทราคาทองวันนี้ล่าสุด 1 พฤศจิกายน 2566 ราคาไม่เปลี่ยนแปลง ทองคำแท่ง บาทละ 34,000 บาท ทองรูปพรรณ 34,500 บาท ทองคำ 2 สลึง 17,000 บาท ทองคำ 1 สลึง 8,500 บาท ราคาอัปเดต ล่าสุดตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ

THAIRATH_NEWS: ราคาทองวันนี้ล่าสุด 31 ตุลาคม 2566 คงที่ ราคาทองคำแท่ง บาทละ 34,000 บาทราคาทองวันนี้ล่าสุด 31 ตุลาคม 2566 ราคาไม่เปลี่ยนแปลง ทองคำแท่ง บาทละ 34,000 บาท ทองรูปพรรณ 34,500 บาท ทองคำ 2 สลึง 17,000 บาท ทองคำ 1 สลึง 8,500 บาท ราคาอัปเดต ล่าสุดตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ

