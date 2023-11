ยายวอน ยาบ้าระบาด หลานชาย ม.1 คลั่งยา ครูหามส่ง รพ. เม็ดละ 15 ถูกกว่าผงชูรสอีก

2 พฤศจิกายน 2566 รายงานข่าวแจ้งว่า มีครูโรงเรียนแห่งหนึ่งใน อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ ได้นำตัว ด.ช.โจ๋ (นามสมมุติ) อายุ 13 ปี ไปส่งโรงพยาบาลห้วยราช หลังจากพบมีอาการผิดปกติเหม่อลอยเป็นบางครั้ง คลั่งตะโกนเป็นบางครั้ง ทำให้เพื่อนักเรียนช้ัน ม.1 ด้วยกันตื่นตระหนก ก่อนแจ้งคุณครูทราบ และจากการตรวจปัสสาวะของ ด.ช.โจ๋ เบื้องต้นพบฉี่เป็นสีม่วง เมื่อมีการซักประวัติ ด.ช.โจ๋ ยอมรับว่าเสพยาบ้ามาตั้งแต่อยู่ชั้น ป.

ด้าน นางสวิชตา (สงวนนามสกุล) อายุ 49 ปี ชาวบ้านในหมู่บ้านเดียวกัน เล่าว่า ยาบ้าตอนนี้มีทุกแห่ง ทุกหมู่บ้าน จำนวนวัยรุ่นที่เสพติดน่าจะมีมากกว่าวัยรุ่นที่ไม่เสพ จนกลายเป็นเรื่องปกติ โดยเฉพาะยาบ้าราคาถูกมากเม็ดละ 15 บาทเท่านั้น ถูกกว่าผงชูรสกับน้ำตาลทรายอีก แถมยังซื้อหาง่าย จนเด็กๆติดกันงอมแงม อยากให้รัฐบาลมีการปราบปรามยาเสพติดให้ห่างจากสังคมโดยเร็วตามที่รัฐบาลกำหนดนโยบายออกมา เนื่องจากตอนนี้คนเสพยาบ้าหลอนจนเสียสติก็มีเยอะ แต่ไม่มีใครแก้ไขปัญหาได้ ปล่อยให้มาสร้างปัญหาให้กับชุมชน โดยอ้างว่าคนบ้า...

